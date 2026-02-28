SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

SB Financial Aktie: Analysten bremsen ( Finanztrends)

28.02.2026, 2588 Zeichen

SB Financial hat im vierten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, doch am Markt mischt sich Skepsis in die Bilanzfreude. Trotz starker Wachstumszahlen bei Umsatz und Gewinn stufen namhafte Analysehäuser den Titel nun herab. Warum wird die Aktie gerade heute auf „Hold“ gesetzt?

Starke Zahlen im vierten Quartal

Im abgelaufenen Quartal lieferte das Finanzinstitut operativ überzeugende Ergebnisse. Mit einem Gewinn je Aktie von 0,65 US-Dollar lag das Ergebnis leicht über der Konsensschätzung der Analysten von 0,64 US-Dollar. Besonders beim Umsatz überraschte das Unternehmen positiv: 16,58 Millionen US-Dollar flossen in die Kassen – ein deutliches Plus gegenüber den prognostizierten 12,30 Millionen US-Dollar.

Skepsis trotz operativer Stärke

Trotz dieser soliden Fundamentaldaten zeigen sich Analysten zunehmend vorsichtig. Heute passte die Research-Organisation Wall Street Zen ihren Ausblick an und stufte die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ herab. Dieser Schritt spiegelt eine abwartende Haltung nach dem jüngsten Berichtszyklus wider. Bereits Anfang Januar hatte Zacks Research seine Einschätzung auf „Hold“ revidiert.

Zwar weist der Marktkonsens offiziell noch ein moderates Kauf-Rating auf, doch die Expertenmeinungen sind gespalten. Aktuell steht eine Kaufempfehlung einer neutralen Bewertung gegenüber.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SB Financial?

Bewertung und Marktlage

Anleger blicken derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 130,8 Millionen US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,44. Das Papier bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten in einer Spanne zwischen 17,10 US-Dollar und 23,93 US-Dollar. Auffällig ist die starke Positionierung professioneller Anleger: Rund 66,7 Prozent der ausstehenden Aktien befinden sich im Besitz institutioneller Investoren.

Die Aktie verharrt damit in einem Spannungsfeld zwischen operativer Outperformance und einer defensiveren Bewertung durch Analysten. Die hohe institutionelle Quote stützt das Papier, während die moderate Bewertung mit einem KGV unter 10 nach den jüngsten Abstufungen eine Konsolidierung innerhalb der bekannten Jahresspanne nahelegt.

Anzeige

SB Financial-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SB Financial-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

Die neusten SB Financial-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SB Financial-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SB Financial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    28.02.2026, 2588 Zeichen

    SB Financial hat im vierten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, doch am Markt mischt sich Skepsis in die Bilanzfreude. Trotz starker Wachstumszahlen bei Umsatz und Gewinn stufen namhafte Analysehäuser den Titel nun herab. Warum wird die Aktie gerade heute auf „Hold“ gesetzt?

    Starke Zahlen im vierten Quartal

    Im abgelaufenen Quartal lieferte das Finanzinstitut operativ überzeugende Ergebnisse. Mit einem Gewinn je Aktie von 0,65 US-Dollar lag das Ergebnis leicht über der Konsensschätzung der Analysten von 0,64 US-Dollar. Besonders beim Umsatz überraschte das Unternehmen positiv: 16,58 Millionen US-Dollar flossen in die Kassen – ein deutliches Plus gegenüber den prognostizierten 12,30 Millionen US-Dollar.

    Skepsis trotz operativer Stärke

    Trotz dieser soliden Fundamentaldaten zeigen sich Analysten zunehmend vorsichtig. Heute passte die Research-Organisation Wall Street Zen ihren Ausblick an und stufte die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ herab. Dieser Schritt spiegelt eine abwartende Haltung nach dem jüngsten Berichtszyklus wider. Bereits Anfang Januar hatte Zacks Research seine Einschätzung auf „Hold“ revidiert.

    Zwar weist der Marktkonsens offiziell noch ein moderates Kauf-Rating auf, doch die Expertenmeinungen sind gespalten. Aktuell steht eine Kaufempfehlung einer neutralen Bewertung gegenüber.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SB Financial?

    Bewertung und Marktlage

    Anleger blicken derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 130,8 Millionen US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,44. Das Papier bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten in einer Spanne zwischen 17,10 US-Dollar und 23,93 US-Dollar. Auffällig ist die starke Positionierung professioneller Anleger: Rund 66,7 Prozent der ausstehenden Aktien befinden sich im Besitz institutioneller Investoren.

    Die Aktie verharrt damit in einem Spannungsfeld zwischen operativer Outperformance und einer defensiveren Bewertung durch Analysten. Die hohe institutionelle Quote stützt das Papier, während die moderate Bewertung mit einem KGV unter 10 nach den jüngsten Abstufungen eine Konsolidierung innerhalb der bekannten Jahresspanne nahelegt.

    Anzeige

    SB Financial-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SB Financial-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten SB Financial-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SB Financial-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    SB Financial: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

    » Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

    » Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

    » Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

    » DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

    » Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

    » PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

    » Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

    » JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

    » DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1101: ATX verliert heute deutlicher, Verbund über 60, aber bei der ATX Five Quali hinten, Song mit Porr-CFO Klemens Eiter

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Anna Fabricius
      Home is where work is
      2024
      Self published

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de