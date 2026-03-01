SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Calida Aktie: Strategische Neuausrichtung ( Finanztrends)

01.03.2026, 2896 Zeichen

Nach einem schwierigen Jahr am Kapitalmarkt steht der Schweizer Wäschehersteller Calida vor einer entscheidenden Phase der Neuausrichtung. Während die operative Effizienz im Fokus steht, warten Anleger gespannt auf das Ergebnis der Portfolio-Prüfung rund um die US-Tochter Cosabella. Kann der Konzern durch die Rückbesinnung auf seine Kernmarken die operative Trendwende einleiten?

Fokus auf Cosabella und digitale Kanäle

Das Management unterzieht die US-Marke Cosabella aktuell einer intensiven Prüfung. Ziel ist es, die Ertragskraft zu stabilisieren oder die Markenstruktur grundlegend zu verändern. Für Investoren ist dieser Schritt essenziell, um die Komplexität des Konzerns zu reduzieren und die Profitabilität im Premiumsegment abzusichern. Calida setzt dabei verstärkt auf margenstarke digitale Vertriebswege, um sich gegen den harten Wettbewerb in Europa zu behaupten und die Abhängigkeit vom stationären Handel zu verringern.

Schlankere Strukturen durch Bilanzwechsel

Ein technischer, aber bedeutender Meilenstein ist die geplante Anpassung der Finanzberichterstattung. Zum 30. Juni 2026 stellt Calida von den internationalen IFRS-Standards auf den Standard Swiss GAAP FER um. Dieser Schritt soll die internen Prozesse verschlanken und die Komplexität der Berichterstattung reduzieren. Marktbeobachter achten hierbei besonders auf die Darstellung der Bilanzkennzahlen, die durch den Methodenwechsel beeinflusst werden könnten.

Charttechnik und wichtige Termine

Trotz einer leichten Erholung von rund 5,4 Prozent in der vergangenen Woche notiert die Aktie mit einem Schlusskurs von 12,90 CHF weiterhin deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 22,49 CHF. Die langfristige Bilanz der letzten zwölf Monate fällt mit einem Minus von knapp 42 Prozent deutlich negativ aus. Ein Relative-Stärke-Index (RSI) von 18,9 deutet jedoch darauf hin, dass der Titel technisch stark überverkauft ist, was Raum für eine Gegenbewegung bieten könnte.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Calida?

Die kommenden Wochen bringen konkrete Fakten für die Aktionäre. Am 15. April 2026 findet die ordentliche Generalversammlung statt, gefolgt vom Ex-Dividenden-Tag am 21. April. Sollte die Versammlung zustimmen, erfolgt die Dividendenauszahlung am 23. April. Gelingt es Calida, die Effizienzgewinne in der Lieferkette zu realisieren und die Marke Cosabella erfolgreich zu stabilisieren, könnte dies die Basis für eine nachhaltige Bodenbildung oberhalb des 52-Wochen-Tiefs von 11,58 CHF bilden.

Calida-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Calida-Analyse vom 1. März liefert die Antwort:

Die neusten Calida-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Calida-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 1. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Calida: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(01.03.2026)

Bildnachweis

1. Trading

