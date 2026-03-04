DGUV Vorschrift 2: Mehr Digitalisierung für den Arbeitsschutz ( Finanztrends)
04.03.2026, 4302 Zeichen
Die Modernisierung des deutschen Arbeitsschutzes ist in vollem Gange. Seit Jahresbeginn gilt die komplett überarbeitete DGUV Vorschrift 2, die den Einsatz von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit regelt. Sie ebnet den Weg für mehr digitale Beratung und flexiblere Betreuungsmodelle – eine gezielte Antwort auf die Arbeitswelt 4.0.
Das unveränderte Fundament: DGUV Vorschrift 1
Während Vorschrift 2 neu gestaltet wurde, bleibt die DGUV Vorschrift 1 das unerschütterliche Fundament. Diese „Grundsätze der Prävention" legen die Pflichten von Arbeitgebern und Beschäftigten fest. Herzstück ist nach wie vor die Gefährdungsbeurteilung. Sie muss potenzielle Risiken am Arbeitsplatz identifizieren, dokumentiert und regelmäßig aktualisiert werden. Auch wenn eine Anpassung dieser Basisverordnung bereits angestoßen wurde, bilden ihre Prinzipien weiterhin die rechtliche Grundlage für den gesamten Arbeitsschutz.
Während Vorschrift 2 neu gestaltet wurde, bleibt die DGUV Vorschrift 1 das unerschütterliche Fundament. Diese „Grundsätze der Prävention“ legen die Pflichten von Arbeitgebern und Beschäftigten fest. Herzstück ist nach wie vor die Gefährdungsbeurteilung. Sie muss potenzielle Risiken am Arbeitsplatz identifizieren, dokumentiert und regelmäßig aktualisiert werden. Auch wenn eine Anpassung dieser Basisverordnung bereits angestoßen wurde, bilden ihre Prinzipien weiterhin die rechtliche Grundlage für den gesamten Arbeitsschutz.
Die Neuerungen: Flexibilität und digitale Beratung
Die novellierte DGUV Vorschrift 2 bringt konkrete Erleichterungen, besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die wichtigsten Änderungen im Überblick:
- Digital First: Ein Meilenstein ist die offizielle Zulassung digitaler Beratung. Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte dürfen ihre Leistungen nun per Telefon oder Video-Konferenz erbringen. Voraussetzung ist, dass der Experte die betrieblichen Gegebenheiten kennt – meist durch einen vorangegangenen Vor-Ort-Termin. Bis zu einem Drittel der Beratungszeit kann standardmäßig digital erfolgen, in begründeten Fällen sogar die Hälfte.
- Höhere Grenze für KMU: Die Schwelle für vereinfachte Betreuungsmodelle wurde von 10 auf 20 Beschäftigte angehoben. Mehr Unternehmen können so von oft kostenfreien Unterstützungsangeboten der Berufsgenossenschaften profitieren.
- Breiteres Expertenspektrum: Die Qualifikation zur Sicherheitsfachkraft (Sifa) steht jetzt Absolventen weiterer Fächer offen. Dazu zählen Physik, Biologie, Ergonomie und Arbeitspsychologie. Das fördert interdisziplinäres Wissen im Betrieb.
Was bedeutet das für die Praxis?
Unternehmen müssen ihre Arbeitsschutz-Organisation jetzt aktiv überprüfen. Die Digitalisierung bietet Chancen: Sie spart Wegezeiten und ermöglicht schnellere Expertise für einfache Anfragen. Das hilft besonders Betrieben in ländlichen Regionen.
Ob digitale Beratung oder Vor-Ort-Termin – die Basis für jeden rechtssicheren Arbeitsschutz bleibt die korrekte Gefährdungsbeurteilung, bei der viele Betriebe unwissentlich kritische Fehler machen. Dieser kostenlose Leitfaden enthüllt, worauf Aufsichtsbehörden bei Prüfungen wirklich achten und wie Sie Bußgelder effektiv vermeiden. Insider-Leitfaden für behördlich anerkannte GBU kostenlos sichern
Doch der Erfolg digitaler Beratung hängt entscheidend von einer aktuellen und soliden Gefährdungsbeurteilung ab. Nur sie liefert die notwendige Basis für eine fundierte Fernberatung. Zudem vereinheitlichen die neuen Regeln den Mindestleistungsumfang für bestimmte Betreuungsmodelle auf 20 Prozent. Manche Unternehmen müssen daher die Aufteilung der Beratungsstunden mit ihren Dienstleistern neu verhandeln.
Ausblick: Arbeitsschutz im Wandel
Die Reform ist eine direkte Reaktion auf digitale und dezentrale Arbeitsformen. Das System passt sich einer Welt an, in der physische Anwesenheit nicht immer nötig ist, um wirksam zu beraten. Parallel rückt die psychische Gesundheit stärker in den Fokus – ein Schwerpunkt der Nationalen Präventionskonferenz 2026. Die Öffnung für Arbeitspsychologen als potenzielle Sicherheitsfachkräfte unterstreicht diese Priorität.
Die anvisierte Überarbeitung der DGUV Vorschrift 1 zeigt: Die Modernisierung ist ein fortlaufender Prozess. Die Herausforderung der kommenden Jahre wird sein, die neuen flexiblen Rahmenbedingungen so umzusetzen, dass Deutschlands hohe Arbeitsschutzstandards gewahrt bleiben. Digitale Tools sollen die praktische Präventionsarbeit ergänzen, nicht ersetzen.
