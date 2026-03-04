DGUV Vorschrift 2: Mehr Digitalisierung für den Arbeitsschutz ( Finanztrends)

04.03.2026, 4302 Zeichen

Die Modernisierung des deutschen Arbeitsschutzes ist in vollem Gange. Seit Jahresbeginn gilt die komplett überarbeitete DGUV Vorschrift 2, die den Einsatz von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit regelt. Sie ebnet den Weg für mehr digitale Beratung und flexiblere Betreuungsmodelle – eine gezielte Antwort auf die Arbeitswelt 4.0.

Während Vorschrift 2 neu gestaltet wurde, bleibt die DGUV Vorschrift 1 das unerschütterliche Fundament. Diese „Grundsätze der Prävention“ legen die Pflichten von Arbeitgebern und Beschäftigten fest. Herzstück ist nach wie vor die Gefährdungsbeurteilung. Sie muss potenzielle Risiken am Arbeitsplatz identifizieren, dokumentiert und regelmäßig aktualisiert werden. Auch wenn eine Anpassung dieser Basisverordnung bereits angestoßen wurde, bilden ihre Prinzipien weiterhin die rechtliche Grundlage für den gesamten Arbeitsschutz.

Die Neuerungen: Flexibilität und digitale Beratung

Die novellierte DGUV Vorschrift 2 bringt konkrete Erleichterungen, besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Ein Meilenstein ist die offizielle Zulassung digitaler Beratung. Betriebsärzte und Sicherheitsfachkräfte dürfen ihre Leistungen nun per Telefon oder Video-Konferenz erbringen. Voraussetzung ist, dass der Experte die betrieblichen Gegebenheiten kennt – meist durch einen vorangegangenen Vor-Ort-Termin. Bis zu einem Drittel der Beratungszeit kann standardmäßig digital erfolgen, in begründeten Fällen sogar die Hälfte. Höhere Grenze für KMU: Die Schwelle für vereinfachte Betreuungsmodelle wurde von 10 auf 20 Beschäftigte angehoben. Mehr Unternehmen können so von oft kostenfreien Unterstützungsangeboten der Berufsgenossenschaften profitieren.

Die Schwelle für vereinfachte Betreuungsmodelle wurde von 10 auf angehoben. Mehr Unternehmen können so von oft kostenfreien Unterstützungsangeboten der Berufsgenossenschaften profitieren. Breiteres Expertenspektrum: Die Qualifikation zur Sicherheitsfachkraft (Sifa) steht jetzt Absolventen weiterer Fächer offen. Dazu zählen Physik, Biologie, Ergonomie und Arbeitspsychologie. Das fördert interdisziplinäres Wissen im Betrieb.

Was bedeutet das für die Praxis?

Unternehmen müssen ihre Arbeitsschutz-Organisation jetzt aktiv überprüfen. Die Digitalisierung bietet Chancen: Sie spart Wegezeiten und ermöglicht schnellere Expertise für einfache Anfragen. Das hilft besonders Betrieben in ländlichen Regionen.