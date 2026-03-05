DAX: Turbulenzen halten an ( Finanztrends)

05.03.2026, 3669 Zeichen

Der deutsche Leitindex kämpft mit den Nachwehen des Iran-Konflikts. Nach einer kurzen Erholung am Mittwoch – der DAX schloss 1,74 Prozent höher bei 24.205 Punkten – droht am Donnerstag ein erneuter Rückschlag. Broker IG taxiert den Index zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,7 Prozent tiefer auf 24.027 Zähler. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Stabilisierung über der psychologisch wichtigen 24.000er-Marke könnte sich als trügerisch erweisen.

Ölpreis und Kriegseskalation belasten

Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und sendet widersprüchliche Signale. Zwar berichtete die New York Times von iranischen Annäherungsversuchen über die CIA, doch das iranische Geheimdienstministerium dementierte dies umgehend als "komplette Lüge". Teheran signalisiert Kampfbereitschaft. Eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf befeuert die Sorgen um die globale Handelsschifffahrt. Die Folge: Der Ölpreis zieht wieder an – Brent-Rohöl legte in Asien um 2 Prozent zu, WTI-Öl sogar um fast 4 Prozent.

Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management bringt es auf den Punkt: Das Problem liegt nicht im getroffenen Tanker selbst, sondern in der Erkenntnis, dass Kriegshandlungen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen. US-Präsident Trump hatte zwar angekündigt, notfalls die US-Marine zum Schutz von Tankern durch die Straße von Hormus einzusetzen. Doch Verteidigungsminister Pete Hegseth stellte einen längeren Konflikt in Aussicht – möglicherweise bis zu acht Wochen.

Bilanzsaison als Gegenprogramm

Immerhin: Die heimische Unternehmensfront liefert Ablenkung. Am Donnerstag legen mit Merck und DHL Group zwei Schwergewichte ihre Zahlen vor. Dazu gesellen sich zahlreiche Berichte aus der zweiten und dritten Reihe. Der sogenannte "Super-Donnerstag" für Unternehmenszahlen könnte zumindest kurzfristig positive Impulse setzen – sofern die Ergebnisse überzeugen.

Parallel vollzieht sich eine größere Indexumstellung: DEUTZ, Salzgitter und JENOPTIK steigen aus dem SDAX in den MDAX auf. Die Lufthansa verpasste hingegen die erhoffte Rückkehr in den DAX, mehr als 30 Jahre nach ihrem erzwungenen Abstieg während der Corona-Pandemie.