SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

DAX: Turbulenzen halten an ( Finanztrends)

05.03.2026, 3669 Zeichen

Der deutsche Leitindex kämpft mit den Nachwehen des Iran-Konflikts. Nach einer kurzen Erholung am Mittwoch – der DAX schloss 1,74 Prozent höher bei 24.205 Punkten – droht am Donnerstag ein erneuter Rückschlag. Broker IG taxiert den Index zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,7 Prozent tiefer auf 24.027 Zähler. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Stabilisierung über der psychologisch wichtigen 24.000er-Marke könnte sich als trügerisch erweisen.

Ölpreis und Kriegseskalation belasten

Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und sendet widersprüchliche Signale. Zwar berichtete die New York Times von iranischen Annäherungsversuchen über die CIA, doch das iranische Geheimdienstministerium dementierte dies umgehend als "komplette Lüge". Teheran signalisiert Kampfbereitschaft. Eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf befeuert die Sorgen um die globale Handelsschifffahrt. Die Folge: Der Ölpreis zieht wieder an – Brent-Rohöl legte in Asien um 2 Prozent zu, WTI-Öl sogar um fast 4 Prozent.

Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management bringt es auf den Punkt: Das Problem liegt nicht im getroffenen Tanker selbst, sondern in der Erkenntnis, dass Kriegshandlungen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen. US-Präsident Trump hatte zwar angekündigt, notfalls die US-Marine zum Schutz von Tankern durch die Straße von Hormus einzusetzen. Doch Verteidigungsminister Pete Hegseth stellte einen längeren Konflikt in Aussicht – möglicherweise bis zu acht Wochen.

Bilanzsaison als Gegenprogramm

Immerhin: Die heimische Unternehmensfront liefert Ablenkung. Am Donnerstag legen mit Merck und DHL Group zwei Schwergewichte ihre Zahlen vor. Dazu gesellen sich zahlreiche Berichte aus der zweiten und dritten Reihe. Der sogenannte "Super-Donnerstag" für Unternehmenszahlen könnte zumindest kurzfristig positive Impulse setzen – sofern die Ergebnisse überzeugen.

Parallel vollzieht sich eine größere Indexumstellung: DEUTZ, Salzgitter und JENOPTIK steigen aus dem SDAX in den MDAX auf. Die Lufthansa verpasste hingegen die erhoffte Rückkehr in den DAX, mehr als 30 Jahre nach ihrem erzwungenen Abstieg während der Corona-Pandemie.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DAX?

Wall Street sendet Warnsignal

Besonders aufschlussreich: Führende Strategen an der Wall Street raten Investoren laut Bloomberg davon ab, auf eine erneute Rettungsaktion von Donald Trump zu setzen. Der sogenannte "Trump-Put" greife im Iran-Krieg nicht. Der militärische Schlag habe eine Dynamik entfacht, die sich politisch kaum noch einhegen lasse. US-Finanzminister Scott Bessent deutete zudem an, dass der globale Importzollsatz bald von 10 auf 15 Prozent steigen könnte – ein weiterer Belastungsfaktor.

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag zwar fester – Südkoreas Kospi sprang über 10 Prozent, Japans Nikkei legte fast 3 Prozent zu. Doch Beobachter werten dies eher als technische Gegenbewegung nach tagelangen Verlusten denn als Trendwende. Der Dollar gab deutlich nach, Gold kletterte Richtung 5.200 Dollar je Unze.

Vom Allzeithoch bei 25.507 Punkten am 13. Januar ist der DAX mittlerweile über 1.300 Punkte entfernt. Ob die 24.000er-Marke diesmal hält, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob sich die Lage im Nahen Osten stabilisiert – oder weiter eskaliert.

Anzeige

DAX-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DAX-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

Die neusten DAX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DAX-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

DAX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
Helvetia Baloise Aktie: Strategischer Umbau ( Finanztrends)
Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent ein
Smeil!
Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Banco Santander und Unicredit aufgenommen




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
    BSN Vola-Event adidas
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.07%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.4%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Thonet
    Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
    1934
    Selbstverlag

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    05.03.2026, 3669 Zeichen

    Der deutsche Leitindex kämpft mit den Nachwehen des Iran-Konflikts. Nach einer kurzen Erholung am Mittwoch – der DAX schloss 1,74 Prozent höher bei 24.205 Punkten – droht am Donnerstag ein erneuter Rückschlag. Broker IG taxiert den Index zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,7 Prozent tiefer auf 24.027 Zähler. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Stabilisierung über der psychologisch wichtigen 24.000er-Marke könnte sich als trügerisch erweisen.

    Ölpreis und Kriegseskalation belasten

    Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und sendet widersprüchliche Signale. Zwar berichtete die New York Times von iranischen Annäherungsversuchen über die CIA, doch das iranische Geheimdienstministerium dementierte dies umgehend als "komplette Lüge". Teheran signalisiert Kampfbereitschaft. Eine Explosion an einem Tanker im Persischen Golf befeuert die Sorgen um die globale Handelsschifffahrt. Die Folge: Der Ölpreis zieht wieder an – Brent-Rohöl legte in Asien um 2 Prozent zu, WTI-Öl sogar um fast 4 Prozent.

    Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management bringt es auf den Punkt: Das Problem liegt nicht im getroffenen Tanker selbst, sondern in der Erkenntnis, dass Kriegshandlungen nun offenbar auch den globalen Handel ins Visier nehmen. US-Präsident Trump hatte zwar angekündigt, notfalls die US-Marine zum Schutz von Tankern durch die Straße von Hormus einzusetzen. Doch Verteidigungsminister Pete Hegseth stellte einen längeren Konflikt in Aussicht – möglicherweise bis zu acht Wochen.

    Bilanzsaison als Gegenprogramm

    Immerhin: Die heimische Unternehmensfront liefert Ablenkung. Am Donnerstag legen mit Merck und DHL Group zwei Schwergewichte ihre Zahlen vor. Dazu gesellen sich zahlreiche Berichte aus der zweiten und dritten Reihe. Der sogenannte "Super-Donnerstag" für Unternehmenszahlen könnte zumindest kurzfristig positive Impulse setzen – sofern die Ergebnisse überzeugen.

    Parallel vollzieht sich eine größere Indexumstellung: DEUTZ, Salzgitter und JENOPTIK steigen aus dem SDAX in den MDAX auf. Die Lufthansa verpasste hingegen die erhoffte Rückkehr in den DAX, mehr als 30 Jahre nach ihrem erzwungenen Abstieg während der Corona-Pandemie.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei DAX?

    Wall Street sendet Warnsignal

    Besonders aufschlussreich: Führende Strategen an der Wall Street raten Investoren laut Bloomberg davon ab, auf eine erneute Rettungsaktion von Donald Trump zu setzen. Der sogenannte "Trump-Put" greife im Iran-Krieg nicht. Der militärische Schlag habe eine Dynamik entfacht, die sich politisch kaum noch einhegen lasse. US-Finanzminister Scott Bessent deutete zudem an, dass der globale Importzollsatz bald von 10 auf 15 Prozent steigen könnte – ein weiterer Belastungsfaktor.

    Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag zwar fester – Südkoreas Kospi sprang über 10 Prozent, Japans Nikkei legte fast 3 Prozent zu. Doch Beobachter werten dies eher als technische Gegenbewegung nach tagelangen Verlusten denn als Trendwende. Der Dollar gab deutlich nach, Gold kletterte Richtung 5.200 Dollar je Unze.

    Vom Allzeithoch bei 25.507 Punkten am 13. Januar ist der DAX mittlerweile über 1.300 Punkte entfernt. Ob die 24.000er-Marke diesmal hält, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob sich die Lage im Nahen Osten stabilisiert – oder weiter eskaliert.

    Anzeige

    DAX-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue DAX-Analyse vom 5. März liefert die Antwort:

    Die neusten DAX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für DAX-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 5. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    DAX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (05.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

    » Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

    » SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

    » Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

    » Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

    » Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

    » Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

    » Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
    Helvetia Baloise Aktie: Strategischer Umbau ( Finanztrends)
    Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent ein
    Smeil!
    Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Banco Santander und Unicredit aufgenommen




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
      BSN Vola-Event adidas
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.07%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.4%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1095: ATX stärker; Strabag, AT&S, Porr, Polytec und Do&Co schwungvoll, Bühne frei ADX Energy, oekostrom AG, Cyan

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de