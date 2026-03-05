SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Intervallfasten: Neue Studie bestätigt Vorteile für Blutzucker ( Finanztrends)

05.03.2026, 4099 Zeichen

Intervallfasten verbessert die Blutzuckerkontrolle bei Übergewichtigen deutlich. Das zeigt eine neue Netzwerk-Metaanalyse, die diese Woche veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse ergänzen eine wichtige Erkenntnis aus dem Februar: Für den reinen Gewichtsverlust ist die Methode klassischen Diäten nicht überlegen. Experten sehen darin keinen Widerspruch, sondern ein neues, ganzheitliches Bild vom gesunden Abnehmen.

Blutzucker profitiert von längeren Pausen

Ein Forschungsteam um Mousa Khalafi veröffentlichte am 2. März eine umfassende Analyse in einem Fachjournal. Sie untersuchte, wie sich verschiedene Formen des Intervallfastens auf den Blutzucker von übergewichtigen Erwachsenen auswirken. Das Ergebnis ist klar: Die zeitliche Einschränkung der Nahrungsaufnahme verbessert metabolische Marker wie die Insulinsensitivität signifikant.

Anzeige

Wer seine Stoffwechselgesundheit durch Intervallfasten unterstützt, sollte auch seine Blutwerte im Blick behalten, um Erfolge messbar zu machen. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Fehlinterpretationen vermeiden. Gratis-Report: Blutwerte richtig deuten

In den längeren Nüchternphasen sinkt der Insulinspiegel. Der Körper greift dann auf gespeicherte Energiereserven zurück und die Zellen werden wieder empfindlicher für das Hormon. Besonders das frühe zeitlich begrenzte Essen, bei dem Mahlzeiten in die erste Tageshälfte gelegt werden, liefert laut Analyse die beständigsten Vorteile für die Glukoseregulation. Dieser Effekt ist ein zentraler Baustein für ein gesundes Gewichtsmanagement, vor allem für Menschen mit Vorstufen von Typ-2-Diabetes.

Auf der Waage kein Unterschied zu Standard-Diäten

Für die reine Gewichtsabnahme gilt jedoch: Intervallfasten ist nicht besser, aber auch nicht schlechter. Eine groß angelegte Cochrane-Analyse aus dem Februar kam zu diesem Schluss. Sie wertete 22 Studien mit knapp 2.000 Teilnehmern aus.

Dabei verloren Probanden durch Fasten-Methoden wie die 5:2-Diät durchschnittlich drei bis vier Prozent ihres Körpergewichts. Genau dieses Ergebnis erzielten auch klassische Diäten mit kontinuierlicher Kalorienreduktion. Gesundheitsexperten betonen: Das widerlegt die Wirksamkeit des Intervallfastens nicht. Es zeigt vielmehr, dass für den Fettabbau am Ende das Kaloriendefizit entscheidend ist. Intervallfasten kann ein praktisches Werkzeug sein, um dieses Defizit im Alltag leichter einzuhalten.

Darm und Hormone kommen in Schwung

Neben dem Blutzucker rücken weitere gesundheitliche Effekte in den Fokus. Eine Analyse vom 2. März beleuchtet den Einfluss auf Darmgesundheit und Hormone. Demnach stärken die Nahrungspausen die Darmbarriere und reduzieren Entzündungsprozesse.

Zudem stimuliert das Fasten die Freisetzung von Sättigungshormonen wie GLP-1. Das könnte erklären, warum viele Anwender nach einer Eingewöhnung von weniger Heißhunger berichten. Längere Fastenperioden aktivieren zudem die Autophagie – einen körpereigenen Reinigungsprozess der Zellen. Damit wird Intervallfasten zu einer ganzheitlichen Gesundheitsstrategie.

Anzeige

Neben einer bewussten Ernährung ist regelmäßige Bewegung der zweite wichtige Pfeiler für einen fitten Stoffwechsel und den Muskelerhalt beim Abnehmen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie auch zu Hause effektiv Ihre Fitness steigern können. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause sichern

Was bedeutet das für die Praxis?

Die aktuellen Studien liefern eine klare Botschaft: Intervallfasten sollte nicht als Crash-Diät, sondern als langfristige Strategie für die Stoffwechselgesundheit gesehen werden. Wer Schwierigkeiten mit ständigem Kalorienzählen hat, findet in einem festen Essensfenster – etwa nach der 16:8-Methode – eine einfache Struktur.

Dabei raten Ernährungswissenschaftler dringend, die Qualität der Nahrung nicht zu vernachlässigen. Eine ausgewogene Nährstoffzufuhr bleibt fundamental. Personen mit Vorerkrankungen oder Schwangere sollten vor Beginn einer Fastenkur ärztlichen Rat einholen. Die Methode wählen sollte am Ende jeder, die am besten zum individuellen Lebensstil passt.


(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

Random Partner

DADAT Bank
Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

» Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

» SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

» Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

» Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

» Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

» Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

» Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
Helvetia Baloise Aktie: Strategischer Umbau ( Finanztrends)
Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent ein
Smeil!
Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Banco Santander und Unicredit aufgenommen




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
    BSN Vola-Event adidas
    Star der Stunde: Rosenbauer 1.07%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.4%
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

    Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

    Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Siri Kaur
    Sistermoon
    2025
    Void

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM



    Autor: Finanztrends

    05.03.2026, 4099 Zeichen

    Intervallfasten verbessert die Blutzuckerkontrolle bei Übergewichtigen deutlich. Das zeigt eine neue Netzwerk-Metaanalyse, die diese Woche veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse ergänzen eine wichtige Erkenntnis aus dem Februar: Für den reinen Gewichtsverlust ist die Methode klassischen Diäten nicht überlegen. Experten sehen darin keinen Widerspruch, sondern ein neues, ganzheitliches Bild vom gesunden Abnehmen.

    Blutzucker profitiert von längeren Pausen

    Ein Forschungsteam um Mousa Khalafi veröffentlichte am 2. März eine umfassende Analyse in einem Fachjournal. Sie untersuchte, wie sich verschiedene Formen des Intervallfastens auf den Blutzucker von übergewichtigen Erwachsenen auswirken. Das Ergebnis ist klar: Die zeitliche Einschränkung der Nahrungsaufnahme verbessert metabolische Marker wie die Insulinsensitivität signifikant.

    Anzeige

    Wer seine Stoffwechselgesundheit durch Intervallfasten unterstützt, sollte auch seine Blutwerte im Blick behalten, um Erfolge messbar zu machen. Dieser kostenlose Ratgeber erklärt verständlich, welche Laborwerte wirklich zählen und wie Sie Fehlinterpretationen vermeiden. Gratis-Report: Blutwerte richtig deuten

    In den längeren Nüchternphasen sinkt der Insulinspiegel. Der Körper greift dann auf gespeicherte Energiereserven zurück und die Zellen werden wieder empfindlicher für das Hormon. Besonders das frühe zeitlich begrenzte Essen, bei dem Mahlzeiten in die erste Tageshälfte gelegt werden, liefert laut Analyse die beständigsten Vorteile für die Glukoseregulation. Dieser Effekt ist ein zentraler Baustein für ein gesundes Gewichtsmanagement, vor allem für Menschen mit Vorstufen von Typ-2-Diabetes.

    Auf der Waage kein Unterschied zu Standard-Diäten

    Für die reine Gewichtsabnahme gilt jedoch: Intervallfasten ist nicht besser, aber auch nicht schlechter. Eine groß angelegte Cochrane-Analyse aus dem Februar kam zu diesem Schluss. Sie wertete 22 Studien mit knapp 2.000 Teilnehmern aus.

    Dabei verloren Probanden durch Fasten-Methoden wie die 5:2-Diät durchschnittlich drei bis vier Prozent ihres Körpergewichts. Genau dieses Ergebnis erzielten auch klassische Diäten mit kontinuierlicher Kalorienreduktion. Gesundheitsexperten betonen: Das widerlegt die Wirksamkeit des Intervallfastens nicht. Es zeigt vielmehr, dass für den Fettabbau am Ende das Kaloriendefizit entscheidend ist. Intervallfasten kann ein praktisches Werkzeug sein, um dieses Defizit im Alltag leichter einzuhalten.

    Darm und Hormone kommen in Schwung

    Neben dem Blutzucker rücken weitere gesundheitliche Effekte in den Fokus. Eine Analyse vom 2. März beleuchtet den Einfluss auf Darmgesundheit und Hormone. Demnach stärken die Nahrungspausen die Darmbarriere und reduzieren Entzündungsprozesse.

    Zudem stimuliert das Fasten die Freisetzung von Sättigungshormonen wie GLP-1. Das könnte erklären, warum viele Anwender nach einer Eingewöhnung von weniger Heißhunger berichten. Längere Fastenperioden aktivieren zudem die Autophagie – einen körpereigenen Reinigungsprozess der Zellen. Damit wird Intervallfasten zu einer ganzheitlichen Gesundheitsstrategie.

    Anzeige

    Neben einer bewussten Ernährung ist regelmäßige Bewegung der zweite wichtige Pfeiler für einen fitten Stoffwechsel und den Muskelerhalt beim Abnehmen. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie auch zu Hause effektiv Ihre Fitness steigern können. Kostenlosen 6-Übungen-Plan für zu Hause sichern

    Was bedeutet das für die Praxis?

    Die aktuellen Studien liefern eine klare Botschaft: Intervallfasten sollte nicht als Crash-Diät, sondern als langfristige Strategie für die Stoffwechselgesundheit gesehen werden. Wer Schwierigkeiten mit ständigem Kalorienzählen hat, findet in einem festen Essensfenster – etwa nach der 16:8-Methode – eine einfache Struktur.

    Dabei raten Ernährungswissenschaftler dringend, die Qualität der Nahrung nicht zu vernachlässigen. Eine ausgewogene Nährstoffzufuhr bleibt fundamental. Personen mit Vorerkrankungen oder Schwangere sollten vor Beginn einer Fastenkur ärztlichen Rat einholen. Die Methode wählen sollte am Ende jeder, die am besten zum individuellen Lebensstil passt.


    (05.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

    Random Partner

    DADAT Bank
    Die DADAT Bank positioniert sich als moderne, zukunftsweisende Direktbank für Giro-Kunden, Sparer, Anleger und Trader. Alle Produkte und Dienstleistungen werden ausschließlich online angeboten. Die Bank mit Sitz in Salzburg beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und ist als Marke der Bankhaus Schelhammer & Schattera AG Teil der GRAWE Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » KI-Chatbots gefährden Anwaltsgeheimnis ( Finanztrends)

    » Shenzhen Snc Aktie: Markttrends stützen ( Finanztrends)

    » SAP und BMW treiben autonome KI in der Fertigung voran ( Finanztrends)

    » Validato und Idemia treiben digitale Personalprüfung voran ( Finanztrends)

    » Viemed Healthcare Aktie: Absturz nach Zahlen ( Finanztrends)

    » Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Etwas fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wi...

    » Nachlese: Christine Petzwinkler, Hans Lang (audio cd.at)

    » Europäische Märkte stabilisieren sich – Andritz und Addiko mit wichtigen...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    SunHydrogen Aktie: Leerverkäufer greifen an ( Finanztrends)
    Helvetia Baloise Aktie: Strategischer Umbau ( Finanztrends)
    Börsegeschichte 5.3.: Extremes zu Strabag, Wienerberger und Flughafen Wien (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
    Wiener Börse: ATX büßt am Donnerstag 1,42 Prozent ein
    Smeil!
    Raiffeisen Top Picks: Heineken entfernt, EVN, Banco Santander und Unicredit aufgenommen




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Verbund(1), OMV(1), Porr(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Kontron(3), OMV(1)
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 1.09%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.79%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Porr(1), Verbund(1)
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.17%, Rutsch der Stunde: Strabag -1.36%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Kontron(4), Erste Group(1), Porr(1), Zumtobel(1)
      BSN Vola-Event adidas
      Star der Stunde: Rosenbauer 1.07%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.4%
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wie geht es Ihnen heute? (oder: jetzt wird man auch schon auf LinkedIn genervt)

      Wie geht es Ihnen heute? Oder: Jetzt wird es auch schon auf LinkedIn ungemütlich.

      Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. 2026 nicht mehr zwingend täglich, aber so oft es passt. Dh, ev. a...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de