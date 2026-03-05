Intervallfasten: Neue Studie bestätigt Vorteile für Blutzucker ( Finanztrends)

05.03.2026, 4099 Zeichen

Intervallfasten verbessert die Blutzuckerkontrolle bei Übergewichtigen deutlich. Das zeigt eine neue Netzwerk-Metaanalyse, die diese Woche veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse ergänzen eine wichtige Erkenntnis aus dem Februar: Für den reinen Gewichtsverlust ist die Methode klassischen Diäten nicht überlegen. Experten sehen darin keinen Widerspruch, sondern ein neues, ganzheitliches Bild vom gesunden Abnehmen.

Ein Forschungsteam um Mousa Khalafi veröffentlichte am 2. März eine umfassende Analyse in einem Fachjournal. Sie untersuchte, wie sich verschiedene Formen des Intervallfastens auf den Blutzucker von übergewichtigen Erwachsenen auswirken. Das Ergebnis ist klar: Die zeitliche Einschränkung der Nahrungsaufnahme verbessert metabolische Marker wie die Insulinsensitivität signifikant.

In den längeren Nüchternphasen sinkt der Insulinspiegel. Der Körper greift dann auf gespeicherte Energiereserven zurück und die Zellen werden wieder empfindlicher für das Hormon. Besonders das frühe zeitlich begrenzte Essen, bei dem Mahlzeiten in die erste Tageshälfte gelegt werden, liefert laut Analyse die beständigsten Vorteile für die Glukoseregulation. Dieser Effekt ist ein zentraler Baustein für ein gesundes Gewichtsmanagement, vor allem für Menschen mit Vorstufen von Typ-2-Diabetes.

Auf der Waage kein Unterschied zu Standard-Diäten

Für die reine Gewichtsabnahme gilt jedoch: Intervallfasten ist nicht besser, aber auch nicht schlechter. Eine groß angelegte Cochrane-Analyse aus dem Februar kam zu diesem Schluss. Sie wertete 22 Studien mit knapp 2.000 Teilnehmern aus.

Dabei verloren Probanden durch Fasten-Methoden wie die 5:2-Diät durchschnittlich drei bis vier Prozent ihres Körpergewichts. Genau dieses Ergebnis erzielten auch klassische Diäten mit kontinuierlicher Kalorienreduktion. Gesundheitsexperten betonen: Das widerlegt die Wirksamkeit des Intervallfastens nicht. Es zeigt vielmehr, dass für den Fettabbau am Ende das Kaloriendefizit entscheidend ist. Intervallfasten kann ein praktisches Werkzeug sein, um dieses Defizit im Alltag leichter einzuhalten.

Darm und Hormone kommen in Schwung

Neben dem Blutzucker rücken weitere gesundheitliche Effekte in den Fokus. Eine Analyse vom 2. März beleuchtet den Einfluss auf Darmgesundheit und Hormone. Demnach stärken die Nahrungspausen die Darmbarriere und reduzieren Entzündungsprozesse.

Zudem stimuliert das Fasten die Freisetzung von Sättigungshormonen wie GLP-1. Das könnte erklären, warum viele Anwender nach einer Eingewöhnung von weniger Heißhunger berichten. Längere Fastenperioden aktivieren zudem die Autophagie – einen körpereigenen Reinigungsprozess der Zellen. Damit wird Intervallfasten zu einer ganzheitlichen Gesundheitsstrategie.