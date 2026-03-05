SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Sonoro Gold Aktie: Meilensteine im Blick ( Finanztrends)

05.03.2026, 2878 Zeichen

Sonoro Gold steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Nach der PDAC-Konferenz in Toronto richtet sich der Blick der Märkte nun verstärkt auf die Umsetzung des Flaggschiffprojekts Cerro Caliche in Mexiko. Gelingt dem Unternehmen der planmäßige Sprung vom reinen Explorationsbetrieb hin zur Goldproduktion?

Übergang in die Entwicklungsphase

Das Projekt Cerro Caliche befindet sich derzeit in der Transformation. Die technische Planung sieht einen zehnjährigen Betrieb als Tagebau mit Haufenlaugung vor. Für Anleger geht es momentan vor allem darum, die aktualisierten wirtschaftlichen Rahmendaten im Kontext des aktuellen Goldpreisumfelds und des notwendigen Startkapitals zu bewerten.

Obwohl das hohe Goldpreisniveau die Wirtschaftlichkeit von Projekten mit geringen Betriebskosten stützt, erschweren die anhaltend hohen Zinsen die Kapitalbeschaffung für kleinere Entwickler im Bergbausektor. Die Aktie spiegelt diese Abwägung wider und notiert heute mit einem Abschlag von rund 4,4 Prozent bei 0,17 Euro, womit sie sich weiterhin innerhalb ihrer Handelsspanne der letzten 50 Tage bewegt.

Finanzierung und Genehmigungen als Treiber

In den kommenden Monaten stehen mehrere Ereignisse an, die den weiteren Kursverlauf beeinflussen könnten. An oberster Stelle steht der Abschluss des Genehmigungsverfahrens. Die Erteilung der Umwelt- und Landnutzungsgenehmigungen (MIA und ETJ) gilt als letzte regulatorische Hürde vor einer formellen Bauentscheidung.

Ausblick auf operative Updates

In nächster Zeit steht die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse sowie der begleitenden Managementberichte über das kanadische SEDAR+-System an. Zudem werden nach Abschluss der Bohrprogramme für das Jahr 2026 zeitnah operative Updates erwartet, die Aufschluss über die Mineralisierung in den neuen Randbereichen des Grundstücks geben werden. Diese Daten sind maßgeblich für die Bewertung der internen Projektrenditen im Bergbaubezirk Sonora.

(05.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1108: ATX weiter leicht erholt, Zahlen von Andritz und Addiko und bei Addiko hab ich etwas zu tun, Paul Pichler läutet




 

Bildnachweis

1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Agrana, Kapsch TrafficCom, EVN, Rosgix, Amag, Andritz, AT&S, Linz Textil Holding, Marinomed Biotech, Palfinger, Warimpex, Oberbank AG Stamm, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Zumtobel.

