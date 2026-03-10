SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Cambria Global Value ETF: Konsequent antizyklisch ( Finanztrends)

10.03.2026, 2695 Zeichen

Während viele Aktienmärkte historisch hoch bewertet sind, sucht der Cambria Global Value ETF gezielt nach den günstigsten Gelegenheiten in Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds nutzt einen systematischen Prozess, um Nationen und Unternehmen mit attraktiven Bewertungskennzahlen zu identifizieren. Doch wie setzt sich das Portfolio aktuell zusammen?

Systematische Auswahl nach CAPE-Faktor

Der ETF verwaltet aktuell 119 Titel. Die Strategie basiert auf einem zweistufigen Filter: Zunächst werden die günstigsten 25 Prozent der Länder anhand ihres zyklisch adjustierten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (CAPE) ermittelt. Im zweiten Schritt erfolgt die Auswahl der Einzelaktien innerhalb dieser Märkte nach klassischen Value-Kriterien.

Diese Methode führt zu einer klaren Abgrenzung von technologieorientierten Märkten. Die Sektorallokation konzentriert sich stark auf zyklische und defensive Branchen. Finanzdienstleistungen stellen mit 29,94 Prozent die größte Position dar, gefolgt von Grundstoffen (14,11 Prozent) und Versorgern (10,93 Prozent). Technologieaktien machen hingegen nur etwa 3,88 Prozent des Portfolios aus.

Fundamentale Kennzahlen im Überblick

Die konsequente Value-Ausrichtung spiegelt sich in den Bewertungsdaten wider. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Fonds liegt bei 11,06, während die Dividendenrendite 2,65 Prozent beträgt. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund 560 Millionen US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,66 Prozent.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cambria Global Value ETF?

Da die Strategie antizyklisch agiert, werden Positionen häufig in Regionen aufgebaut, die deutliche Kurskorrekturen oder lange Phasen der Underperformance hinter sich haben. Dieses Vorgehen führt zu einer hohen Abweichung von gängigen, marktgewichteten Benchmarks.

Die künftige Entwicklung des Portfolios hängt eng mit den langfristigen Gewinnerträgen der verschiedenen Weltregionen zusammen. Anpassungen erfolgen systematisch bei den regelmäßigen Neugewichtungen, sobald sich die Bewertungsrelationen zwischen den Ländern verschieben. Damit bleibt der ETF ein Instrument für Anleger, die gezielt auf eine Rückkehr zu historischen Bewertungsmittelwerten setzen.

Anzeige

Cambria Global Value ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cambria Global Value ETF-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

Die neusten Cambria Global Value ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cambria Global Value ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Cambria Global Value ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Random Partner

3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

» Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

» Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

» DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

» Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

» PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

» ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für FACC-Aktie
thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
Downgrade für voestalpine-Aktie




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
    BSN Vola-Event RHI Magnesita
    Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
    BSN Vola-Event Siemens
    BSN Vola-Event Bayer
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

    Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel



    Autor: Finanztrends

    10.03.2026, 2695 Zeichen

    Während viele Aktienmärkte historisch hoch bewertet sind, sucht der Cambria Global Value ETF gezielt nach den günstigsten Gelegenheiten in Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds nutzt einen systematischen Prozess, um Nationen und Unternehmen mit attraktiven Bewertungskennzahlen zu identifizieren. Doch wie setzt sich das Portfolio aktuell zusammen?

    Systematische Auswahl nach CAPE-Faktor

    Der ETF verwaltet aktuell 119 Titel. Die Strategie basiert auf einem zweistufigen Filter: Zunächst werden die günstigsten 25 Prozent der Länder anhand ihres zyklisch adjustierten Kurs-Gewinn-Verhältnisses (CAPE) ermittelt. Im zweiten Schritt erfolgt die Auswahl der Einzelaktien innerhalb dieser Märkte nach klassischen Value-Kriterien.

    Diese Methode führt zu einer klaren Abgrenzung von technologieorientierten Märkten. Die Sektorallokation konzentriert sich stark auf zyklische und defensive Branchen. Finanzdienstleistungen stellen mit 29,94 Prozent die größte Position dar, gefolgt von Grundstoffen (14,11 Prozent) und Versorgern (10,93 Prozent). Technologieaktien machen hingegen nur etwa 3,88 Prozent des Portfolios aus.

    Fundamentale Kennzahlen im Überblick

    Die konsequente Value-Ausrichtung spiegelt sich in den Bewertungsdaten wider. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Fonds liegt bei 11,06, während die Dividendenrendite 2,65 Prozent beträgt. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund 560 Millionen US-Dollar bei einer Kostenquote von 0,66 Prozent.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Cambria Global Value ETF?

    Da die Strategie antizyklisch agiert, werden Positionen häufig in Regionen aufgebaut, die deutliche Kurskorrekturen oder lange Phasen der Underperformance hinter sich haben. Dieses Vorgehen führt zu einer hohen Abweichung von gängigen, marktgewichteten Benchmarks.

    Die künftige Entwicklung des Portfolios hängt eng mit den langfristigen Gewinnerträgen der verschiedenen Weltregionen zusammen. Anpassungen erfolgen systematisch bei den regelmäßigen Neugewichtungen, sobald sich die Bewertungsrelationen zwischen den Ländern verschieben. Damit bleibt der ETF ein Instrument für Anleger, die gezielt auf eine Rückkehr zu historischen Bewertungsmittelwerten setzen.

    Anzeige

    Cambria Global Value ETF-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Cambria Global Value ETF-Analyse vom 10. März liefert die Antwort:

    Die neusten Cambria Global Value ETF-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Cambria Global Value ETF-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Cambria Global Value ETF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (10.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Random Partner

    3 Banken Generali
    Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Österreich-Depots: Schöne Gegenbewegung (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.3.: Addiko Bank (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Susanne Lederer-Pabst Cover (audio cd.at)

    » Silber: Kriegs-Rally kollabiert ( Finanztrends)

    » Harbin Viti Aktie: Branche unter Druck ( Finanztrends)

    » DGE-Empfehlungen: Fleisch-Reduktion spaltet Politik und Wissenschaft ( F...

    » Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztr...

    » PIR-News: Research zu FACC, Verbund, News zu Frequentis, Andritz, Post, ...

    » ATX und DAX ytd wieder im Plus (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Höheres Kursziel für FACC-Aktie
    thyssenkrupp Marine Systems Aktie: Rekordkurs voraus? ( Finanztrends)
    Battalion Oil Aktie: Kapitalerhöhung trifft auf Kursexplosion ( Finanztrends)
    Impact Silver Aktie: Zahlen im Anmarsch ( Finanztrends)
    wienerberger-Aufsichtsrat kauft weitere Aktien
    Downgrade für voestalpine-Aktie




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: UBM 2.81%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 1.97%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: RBI(2), Porr(1), voestalpine(1), Erste Group(1), Bawag(1)
      BSN Vola-Event RHI Magnesita
      Star der Stunde: Porr 1.61%, Rutsch der Stunde: FACC -1.04%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Verbund(3), Porr(2), EVN(1), OMV(1), RBI(1), FACC(1)
      BSN Vola-Event Siemens
      BSN Vola-Event Bayer
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/24: Melanie Steiner

      Melanie Steiner ist Verkaufsleiterin Wohnbau bei der Strabag Real Estate und der Mischek Bauträger GmbH. Wir sprechen über eine lange Karriere in der Branche, über die wilden 90er als Maklerin, übe...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de