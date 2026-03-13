Volkswagen: Welle von Mitarbeiterklagen nach Stellenabbau-Plan ( Finanztrends)

13.03.2026, 4931 Zeichen

Der Volkswagen-Konzern sieht sich mit einer beispiellosen Flut arbeitsrechtlicher Klagen konfrontiert. Auslöser ist der historische Stellenabbau von 50.000 Jobs bis 2030, den der Vorstand nach einem massiven Gewinneinbruch beschlossen hat. Gleichzeitig verschärft der Konzern die Disziplinarmaßnahmen – und treibt damit Tausende Beschäftigte vor die Arbeitsgerichte.

Historischer Stellenabbau provoziert Kündigungsschutzklagen

Die Zahlen schockierten: Volkswagen meldete für 2025 einen Gewinneinbruch von 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Als Reaktion bestätigte der Vorstand um CEO Oliver Blume und CFO Arno Antlitz einen drastischen Sparkurs. Bis 2030 sollen allein in Deutschland 50.000 Stellen wegfallen – 35.000 bei der Kernmarke VW, dazu 7.500 bei Audi und 3.900 bei Porsche.

Obwohl der Konzern die Reduzierung vorrangig durch Altersteilzeit und Abfindungen erreichen will, mobilisiert das Ausmaß der Kürzungen bundesweit Anwälte. Beschäftigte reichen zunehmend Kündigungsschutzklagen ein, um höhere Abfindungen zu erstreiten. Die Strategie nutzt den strengen deutschen Kündigungsschutz und zwingt Volkswagen oft zu außergerichtlichen Vergleichen.

Null-Toleranz bei Absenzen treibt Klagewelle an

Neben dem Stellenabbau verschärft Volkswagen die Disziplinarmaßnahmen massiv. Interne Daten zeigen: Die Zahl verhaltensbedingter Kündigungen ist stark gestiegen. Hunderte Entlassungen weltweit begründet der Konzern vor allem mit unentschuldigtem Fehlen. Die Kosten durch Absentismus beziffert VW auf rund eine Milliarde Euro jährlich.

Diese Null-Toleranz-Politik führt zu einer Welle juristischer Anfechtungen. Gekündigte Mitarbeiter argumentieren, die Maßnahmen seien unverhältnismäßig. Arbeitsgerichte müssen nun prüfen: Rechtfertigt eine einzige unentschuldigte Abwesenheit die fristlose Entlassung langjähriger Beschäftigter? Juristen sehen darin eine Strategie, Personal ohne teure Abfindungen zu reduzieren.

Spektakuläre Manager-Prozesse belasten Konzern

Die Rechtsstreitigkeiten erreichen sogar die Führungsetage. Ende Februar 2026 verhandelte das Arbeitsgericht Braunschweig aufsehenerregende Fälle zweier Ex-Manager. Sie waren gefeuert worden, weil sie interne Prüfberichte zu Emissions-Unregelmäßigkeiten an die Polizei weitergeleitet hatten.

Volkswagen wertete dies als massiven Loyalitätsbruch. Das Gericht urteilte differenziert: Während eine ordentliche Kündigung gültig blieb, scheiterte eine fristlose Entlassung an formalen Fehlern des Arbeitgebers. Diese Prozesse zeigen: Auch Führungskräfte ziehen immer öfter vor Gericht – und fordern Schadensersatz in Millionenhöhe.

Betriebsratswahlen als Stimmungsbarometer

Die Klagewelle ist eng mit der innerbetrieblichen Politik verknüpft. Die Frustration über Jobunsicherheit und aggressive Personalpolitik entlädt sich in den laufenden Betriebsratswahlen, die heute, am 13. März 2026, enden. Im wichtigen Werk Zwickau wird die traditionelle Dominanz der IG Metall erstmals ernsthaft durch alternative, teils rechtsorientierte Mitarbeiterlisten herausgefordert.

Diese Gruppen instrumentalisieren die Wut über Stellenstreichungen und die wahrgenommene Ohnmacht der etablierten Gewerkschaften. Branchenbeobachter sehen in der Klageflut ein Symptom zerrütteten Vertrauens. Wenn interne Beschwerdemechanismen versagen, bleibt nur der Gang vors Arbeitsgericht. Das Wahlergebnis in Zwickau könnte zu konfrontativeren Betriebsräten führen, die den juristischen Widerstand aktiv unterstützen.

Langwierige Rechtsstreitigkeiten zeichnen sich ab

Die Klagewelle gegen Volkswagen wird voraussichtlich das gesamte Jahr 2026 anhalten. Mit der Umsetzung der 50.000 Stellenstreichungen entstehen zwangsläufig Konflikte: Was gilt als freiwilliger, was als erzwungener Ausstieg? Experten erwarten anhaltende Prozesse um Abfindungshöhen, Altersteilzeit-Regelungen und die Rechtmäßigkeit von Verhaltenskündigungen.

Sollte Volkswagen die Reduzierungsziele nicht freiwillig erreichen, drohen betriebsbedingte Kündigungen. Dies würde eine noch nie dagewesene Klageflut auslösen. Die juristischen Schlachten kosten den Konzern nicht nur Millionen, sie binden auch Managementkapazitäten – genau dann, wenn Volkswagen sich auf den Umbau zur Elektromobilität und Software-Entwicklung konzentrieren müsste.

