Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Wee Hur Aktie: Dividende angekündigt ( Finanztrends)

10.03.2026, 2096 Zeichen

Wee Hur blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück und lässt die Aktionäre nun am Erfolg teilhaben. Mit einem gestiegenen Nettogewinn im Rücken setzt das Unternehmen seinen Expansionskurs in Singapur und Australien konsequent fort. Doch welche Faktoren treiben das Wachstum aktuell wirklich an?

Wachstumstreiber in Singapur und Australien

Das Unternehmen profitiert maßgeblich von einer Belebung der Baubranche in Singapur. Ein gut gefülltes Auftragsbuch trifft hier auf ein Marktumfeld, das sich im Aufschwung befindet. Parallel dazu bildet das Portfolio für studentisches Wohnen (PBSA) in Australien eine zentrale Säule der Wachstumsstrategie.

Der Anstieg des Nettogewinns im vergangenen Geschäftsjahr resultierte aus einer positiven Entwicklung in allen Kernsegmenten – vom Hochbau bis hin zu Arbeiterunterkünften. Zusätzlich stützten Sondererlöse aus dem Teilverkauf des australischen PBSA-Portfolios das Ergebnis.

Wichtige Termine für Aktionäre

Das Board hat für das abgelaufene Jahr eine Dividende von 0,01 Singapur-Dollar pro Aktie vorgeschlagen. Anleger sollten sich zwei Termine im Kalender markieren: Der Ex-Dividenden-Tag ist für den 7. Mai 2026 angesetzt. Die tatsächliche Gutschrift der Dividende auf den Konten der Aktionäre soll am 22. Mai 2026 erfolgen.

Die nächste detaillierte Einsicht in die finanzielle Verfassung und den Fortschritt der regionalen Expansion erhalten Investoren am 7. August 2026. Dann wird Wee Hur voraussichtlich den nächsten Ergebnisbericht vorlegen, der Aufschluss darüber geben wird, ob das Unternehmen die Dynamik im australischen Immobilienmarkt beibehalten kann.

(10.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1111: Turnaround Tuesday Effekt bringt erneut sehr positiven ATX mit AT&S vorne, potenzieller Big Deal der RBI




 

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Kathrein Privatbank
Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

    Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

    Kathrein Privatbank
    Die Kathrein Privatbank AG mit Sitz in Wien wurde 1924 von Carl Kathrein gegründet und zählt zu den führenden Privatbanken im deutschsprachigen Raum. Ihre Kernkompetenz liegt in der Verwaltung von privatem, unternehmerischem und institutionellem Vermögen sowie dem Vermögen von Privatstiftungen. Als Tochter der Raiffeisen Bank International AG bietet die Privatbank die Vorteile eines flexiblen, eigenständigen sowie serviceorientierten Instituts und die Sicherheit einer stabilen, internationalen Bankengruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


      Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

      Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

