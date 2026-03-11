SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Amundi Prime Global ETF: Strategie-Check ( Finanztrends)

11.03.2026, 3108 Zeichen

Die Konsolidierung im ETF-Markt hat die Produktlandschaft für globale Anleger nachhaltig verändert. Wer auf entwickelte Märkte setzt, findet die bekannte Strategie von Amundi nach einer umfassenden Umstrukturierung nun in einer gestrafften Form wieder. Doch was bedeutet dieser Wechsel in der Fondsstruktur für die langfristige Performance und die Kosten der Anleger?

Fokus auf entwickelte Märkte

Die Nachfolge-Fonds setzen die ursprüngliche Strategie fort und bilden den Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ab. Dieser Index spiegelt die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Regionen wie Nordamerika, Europa und dem entwickelten asiatisch-pazifischen Raum wider. Aktuell wird das Marktumfeld maßgeblich von den Zinsentscheidungen der Zentralbanken und dem technologischen Fortschritt, insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz, geprägt.

Anleger sollten die regelmäßigen Neugewichtungen des Indexanbieters Solactive im Blick behalten. Diese Anpassungen stellen sicher, dass der Index die Zielmärkte weiterhin präzise abbildet, können jedoch zu Verschiebungen bei den Länder- und Sektorgewichtungen führen. Zudem geben die globalen Mittelflüsse Aufschluss darüber, wie optimistisch institutionelle Investoren derzeit gegenüber entwickelten Märkten eingestellt sind.

Kosteneffizienz als Kernmerkmal

Ein wesentliches Argument für die neuen ETF-Varianten bleibt die Preisgestaltung. Mit einer Gesamtkostenquote (TER) von lediglich 0,05 Prozent pro Jahr positioniert Amundi seine Produkte im Spitzenfeld der kosteneffizienten Lösungen für passives Investieren. Im direkten Vergleich mit anderen Welt-ETFs ist die TER oft ein entscheidender Faktor für die langfristige Rendite nach Kosten.

Die Fonds setzen auf physische Replikation, halten also die im Index enthaltenen Aktien direkt im Portfolio. Ziel ist es, den Tracking Error – also die Abweichung zum Index – so gering wie möglich zu halten. Zusätzliche Erträge generiert der Fonds durch Wertpapierleihe, wobei die Nettoeinnahmen unter Berücksichtigung eines Risikomanagement-Rahmens direkt dem Fondsvermögen zugutekommen.

Mit der Beibehaltung der extrem niedrigen Kostenstruktur und der physischen Abbildung bleibt der ETF ein Basisinvestment für diversifizierte Portfolios. Die kommenden Quartalsberichte der großen Index-Schwergewichte werden zeigen, ob die aktuelle Sektorgewichtung ihre Performance im Vergleich zum breiten Markt halten kann.

(11.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

