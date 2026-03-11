Darmbakterien programmieren Fettstoffwechsel um ( Finanztrends)

11.03.2026, 3927 Zeichen

Eine gezielte Kombination aus proteinarmer Diät und spezifischen Darmbakterien verwandelt weißes in kalorienverbrennendes Fett. Das belegt eine neue Studie im Fachmagazin Nature. Zeitgleich diskutierten Experten auf dem DGE-Kongress in Kassel den Paradigmenwechsel: Das Mikrobiom wird zum aktiven Hebel gegen Volkskrankheiten.

Studie: Bakterien geben Fettzellen den Befehl zum Verbrennen

Ein internationales Forschungsteam entdeckte einen bisher unbekannten biologischen Pfad. Vier spezifische Bakterienstämme bewirkten in Kombination mit proteinarmer Ernährung bei Mäusen eine bemerkenswerte Veränderung: Energiespeicherndes weißes Fettgewebe wandelte sich in beiges Fett um, das Kalorien verbrennt.

Die Versuchstiere zeigten eine verbesserte Glukosetoleranz, nahmen weniger zu und hatten niedrigere Cholesterinwerte. Der Effekt blieb bei keimfreien Mäusen aus. „Die Darmbakterien registrieren, was der Wirt isst“, erklärt Forschungsleiter Dr. Kenya Honda. Sie übersetzen diese Information in chemische Signale für die Fettzellen.

DGE-Kongress: Vom passiven Spiegel zum aktiven Hebel

Rund 800 Fachleute trafen sich diese Woche in Kassel. Ihr zentrales Thema: Das Mikrobiom als Schlüssel für die Gesundheit. Die Wissenschaft bewegt sich weg von reinen Beobachtungsstudien hin zur Erforschung ursächlicher Mechanismen.

Fast jede fünfte der über 4.600 laufenden Mikrobiom-Studien untersucht mittlerweile ernährungsspezifische Fragen. Intensiv debattiert wurde: Füttert der Mensch primär sein Mikrobiom – oder steuern die Mikroorganismen durch ihre Stoffwechselprodukte den menschlichen Organismus?

Darmflora als Frühwarnsystem für das Herz

Neue Erkenntnisse liefert auch eine groß angelegte Studie zur Herzgesundheit. Spezifische Darmmikroben und durch Ernährung gebildete Metaboliten können als frühe Indikatoren für künftige kardiovaskuläre Risiken dienen.

Bestimmte Bakterienarten wie die Eubacterium xylanophilum-Gruppe üben eine stark schützende Wirkung aus. Diese schützenden Mikroben stehen in engem Zusammenhang mit pflanzlichen Ernährungsweisen. Das Mikrobiom spiegelt somit die langfristigen Auswirkungen von Lebensstilfaktoren wider.

Mundraum als neues Diagnosefenster

Auch das Mikrobiom anderer Körperregionen rückt in den Fokus. Ein neues Forschungsprojekt untersucht jetzt den Zusammenhang zwischen Ernährung, Bewegung und dem oralen Mikrobiom bei Multipler Sklerose.

Wissenschaftler analysieren, ob ein lebensstilbasierter Gewichtsverlust die Bakterienzusammensetzung im Mundraum von Patienten verändern kann. Das Ziel: den Mundraum als wichtiges Diagnosefenster für die neurologische Gesundheit zu etablieren.

Was bedeutet das für den Alltag?

Die isolierte Betrachtung von Nährwerten ist nicht mehr zeitgemäß. Die moderne Ernährungsmedizin betrachtet Lebensmittel zunehmend als Kommunikationsmittel mit der Darmflora.

Experten raten zu einer deutlichen Erhöhung der Ballaststoffzufuhr und mehr pflanzlicher Vielfalt. Monotone Ernährungsweisen, zu viel tierisches Protein und stark verarbeitete Lebensmittel reduzieren die mikrobielle Diversität – und erhöhen das Risiko für chronische Erkrankungen.

Anstatt sich nur auf Kalorien zu konzentrieren, rückt die Pflege des mikrobiellen Ökosystems in den Vordergrund. Präbiotika und probiotische Lebensmittel stärken die barrierefunktion des Darms und kurbeln die Produktion gesundheitsförndernder Fettsäuren an.

(11.03.2026)

