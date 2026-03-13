Hotel Das Kubatzki: Yoga-Retreats für den Frühlingserwachen ( Finanztrends)

13.03.2026, 3612 Zeichen

Das Hotel Das Kubatzki in St. Peter-Ording etabliert sich erneut als Top-Ziel für ganzheitliche Frühlingskurse. Mit einem vollgepackten Programm von März bis Mai 2026 bietet das Haus spezialisierte Yoga-Retreats, die Bewegung, Ruhe und die Kraft der Nordsee verbinden. Die Nachfrage nach solchen transformativen Reiseerlebnissen wächst stetig.

Ein durchdachter Kalender für die persönliche Erneuerung

Der Frühling 2026 steht ganz im Zeichen der Auszeit. Den Auftakt macht im März etwa das Retreat „FRÜHLINGSERWACHEN AN DER NORDSEE“ mit Julia Lammel. Weitere Angebote wie „Calm & Clear“ oder „Rise into the New“ folgen.

Im April liegt der Fokus auf Präzision: Naresh Längst leitet vom 12. bis 16. April einen Iyengar Yoga-Kurs, der präzise Ausrichtung und innere Arbeit für alle Level vereint. Im Mai bringt Tanja Grabo dann mit ihrem „Spring Yoga FLOW Retreat“ Schwung in die Saison. Das vielfältige Programm garantiert, dass jeder Gast sein persönliches Retreat-Ziel findet.

Die Philosophie: Skandinavische Ruhe am Meer

Die Lage ist entscheidend für die Wirkung. Nur wenige hundert Meter vom endlosen Strand entfernt, schafft das „Lifestyle Yoga Hotel“ eine Oase der Stille. Helle Farben, klare Formen und natürliche Materialien prägen das skandinavisch anmutende Design.

Dieser bewusst gestaltete Rückzugsort hinter den Dünen lädt dazu ein, abzuschalten. „Wir wollten einen Ort der Kraft und des Wohlbefindens schaffen“, so die ehemaligen Frankfurter Banker und heutigen Hoteliers Dörte und Marco Kubatzki. Der lichtdurchflutete Yoga-Raum und die umgebende Natur sind die perfekte Bühne für die innere Reise.

Mehr als nur Yoga: Ein Rundum-Wohlfühlprogramm

Ein Retreat hier ist eine ganzheitliche Erfahrung. Der Tag beginnt meist mit einer dynamischen Vinyasa Flow-Einheit am Morgen und endet mit regenerativem Yin Yoga oder Yoga Nidra am Abend.

Zur körperlichen Praxis gesellt sich eine bewusste Küche. Die Küche setzt auf vegetarische und saisonale Kost, die den Erneuerungsprozess des Körpers unterstützt. Nach dem Morgenyoga wartet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, abends isst man gemeinsam. Vegane und glutenfreie Optionen sind stets verfügbar. Die Pausen zwischen den Einheiten sind für Strandspaziergänge, Saunagänge oder einfach nur zum Durchatmen gedacht.

Professionelle Begleitung für innere Balance

Die Qualität der Retreats lebt von den erfahrenen Instructor:innen. Jeder bringt einen eigenen Stil mit – von der alignment-fokussierten Arbeit nach Iyengar bis zum dynamischen Flow. Viele Kurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet, durch individu... modifikationen.

Im Mittelpunkt steht stets die persönliche Entwicklung. Durch Asanas, Pranayama (Atemarbeit), Meditation und Journaling sollen die Gäste eine tiefere Verbindung zu sich selbst finden. In dieser unterstützenden Gemeinschaft können sie Spannungen lösen, Kraft tanken und eine innere Klarheit gewinnen, die weit über den Aufenthalt hinausreicht.

