SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Neue Studien revolutionieren das Verständnis vom Abnehmen ( Finanztrends)

13.03.2026, 3894 Zeichen

Drei wegweisende Studien entzaubern populäre Diätmythen und zeigen, wie Gewichtsverlust wirklich funktioniert. Sie belegen: Pauschale Lösungen sind passé, der Körper reagiert höchst individuell.

Jo-Jo-Effekt nach Abnehmspritze: Nicht zwangsläufig

Nach dem Absetzen von Medikamenten wie Wegovy oder Ozempic nehmen viele Patienten nicht automatisch wieder zu. Eine Großstudie der Cleveland Clinic mit 8.000 Teilnehmern zeigt: 45 Prozent halten ihr Gewicht auch ein Jahr nach Therapieende stabil.

Anzeige

Während individuelle Stoffwechseltypen den Abnehmerfolg beeinflussen, bleibt der Erhalt der Muskulatur ein entscheidender Faktor für die langfristige Gesundheit. Wie Sie mit minimalem Aufwand gezielt Muskeln aufbauen und Ihren Körper unterstützen, erfahren Sie in diesem kostenlosen Ratgeber. 17 einfache 3-Minuten-Übungen direkt als PDF sichern

Doch dieser Erfolg kommt selten von allein. 27 Prozent der Patienten wechselten zu anderen Medikamenten, 20 Prozent nahmen die ursprüngliche Behandlung nach einer Pause wieder auf. Rund 14 Prozent setzten auf intensive Lebensstiländerungen mit professioneller Unterstützung. Die klare Botschaft: Langfristiger Erfolg erfordert eine kontinuierliche, maßgeschneiderte Strategie.

Protein-Diät: Der Turbo-Effekt bleibt aus

Hilft extra viel Eiweiß wirklich beim Fettabbau? Eine aktuelle Meta-Analyse des Netzwerks „Medizin transparent“ mit Daten von 4.000 Personen liefert eine ernüchternde Antwort: Nein.

Ein hoher Proteinanteil in der Diät brachte keinen messbaren Zusatznutzen für den reinen Gewichtsverlust. Proteine sind zwar wichtig für den Muskelerhalt während einer Diät, besonders bei Älteren. Der erhoffte Stoffwechsel-Turbo bleibt jedoch aus. Zudem kann ein Übermaß an Eiweiß die Nieren belasten.

Intervallfasten: Kein Wundermittel

Auch der massive Trend des Intervallfastens muss sich einer Ernüchterung stellen. Ein aktueller Cochrane Review kommt zum Schluss: Erwachsene mit Übergewicht nehmen damit wahrscheinlich nicht mehr ab als mit herkömmlichen, kalorienreduzierten Diäten.

Warum scheitern so viele Standardstrategien? Die Antwort liegt in der Biologie. Der Kieler Stoffwechselforscher Tim Hollstein identifizierte grundlegend verschiedene Stoffwechseltypen – „sparsame“ und „verschwenderische“. Menschen mit einem sparsamen Stoffwechsel nehmen selbst bei gleicher Nahrungs- und Bewegungsmenge leichter zu. Das erklärt, warum die eine Diät für den einen Wunder wirkt und für den anderen gar nicht.

Anzeige

Da der Körper besonders ab 50 dazu neigt, wichtige Muskulatur abzubauen, raten Experten zu einem gezielten Training als Ergänzung zum persönlichen Gesundheitsmanagement. Diese sechs speziellen Übungen helfen Ihnen, Rückenbeschwerden vorzubeugen und Ihre Kraft ohne Fitnessstudio zu erhalten. Kostenloses E-Book mit 6 Krafttrainings-Übungen anfordern

Fatburner für alle? Patente fallen, Preise sinken

Während die Wissenschaft die Körperreaktionen besser versteht, könnte der Zugang zu wirksamen Medikamenten bald deutlich einfacher werden. Eine Studie der Universität Liverpool zeigt: Die reinen Herstellungskosten für eine Monatsdosis Semaglutid liegen bei nur etwa drei US-Dollar.

Da dieses Jahr in Ländern wie China, Indien und Brasilien wichtige Patente auslaufen, öffnet sich der Markt für günstige Generika. Das könnte Millionen Menschen in Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen den Zugang zu diesen Therapien ermöglichen. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Semaglutid bereits als essenzielles Medikament ein.

Abnehmen wird persönlich

Die neuen Erkenntnisse markieren einen Wendepunkt. Die Idee einer Pille oder Diät für alle weicht einem differenzierten Ansatz. Die Zukunft der Gewichtsreduktion liegt in maßgeschneiderten Strategien, die den einzigartigen Stoffwechsel jedes Einzelnen berücksichtigen. Der Fokus verschiebt sich endgültig von kurzfristigen Crash-Kuren hin zu langfristigem, persönlichem Gesundheitsmanagement.


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

    Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

    Books josefchladek.com

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 3894 Zeichen

    Drei wegweisende Studien entzaubern populäre Diätmythen und zeigen, wie Gewichtsverlust wirklich funktioniert. Sie belegen: Pauschale Lösungen sind passé, der Körper reagiert höchst individuell.

    Jo-Jo-Effekt nach Abnehmspritze: Nicht zwangsläufig

    Nach dem Absetzen von Medikamenten wie Wegovy oder Ozempic nehmen viele Patienten nicht automatisch wieder zu. Eine Großstudie der Cleveland Clinic mit 8.000 Teilnehmern zeigt: 45 Prozent halten ihr Gewicht auch ein Jahr nach Therapieende stabil.

    Anzeige

    Während individuelle Stoffwechseltypen den Abnehmerfolg beeinflussen, bleibt der Erhalt der Muskulatur ein entscheidender Faktor für die langfristige Gesundheit. Wie Sie mit minimalem Aufwand gezielt Muskeln aufbauen und Ihren Körper unterstützen, erfahren Sie in diesem kostenlosen Ratgeber. 17 einfache 3-Minuten-Übungen direkt als PDF sichern

    Doch dieser Erfolg kommt selten von allein. 27 Prozent der Patienten wechselten zu anderen Medikamenten, 20 Prozent nahmen die ursprüngliche Behandlung nach einer Pause wieder auf. Rund 14 Prozent setzten auf intensive Lebensstiländerungen mit professioneller Unterstützung. Die klare Botschaft: Langfristiger Erfolg erfordert eine kontinuierliche, maßgeschneiderte Strategie.

    Protein-Diät: Der Turbo-Effekt bleibt aus

    Hilft extra viel Eiweiß wirklich beim Fettabbau? Eine aktuelle Meta-Analyse des Netzwerks „Medizin transparent“ mit Daten von 4.000 Personen liefert eine ernüchternde Antwort: Nein.

    Ein hoher Proteinanteil in der Diät brachte keinen messbaren Zusatznutzen für den reinen Gewichtsverlust. Proteine sind zwar wichtig für den Muskelerhalt während einer Diät, besonders bei Älteren. Der erhoffte Stoffwechsel-Turbo bleibt jedoch aus. Zudem kann ein Übermaß an Eiweiß die Nieren belasten.

    Intervallfasten: Kein Wundermittel

    Auch der massive Trend des Intervallfastens muss sich einer Ernüchterung stellen. Ein aktueller Cochrane Review kommt zum Schluss: Erwachsene mit Übergewicht nehmen damit wahrscheinlich nicht mehr ab als mit herkömmlichen, kalorienreduzierten Diäten.

    Warum scheitern so viele Standardstrategien? Die Antwort liegt in der Biologie. Der Kieler Stoffwechselforscher Tim Hollstein identifizierte grundlegend verschiedene Stoffwechseltypen – „sparsame“ und „verschwenderische“. Menschen mit einem sparsamen Stoffwechsel nehmen selbst bei gleicher Nahrungs- und Bewegungsmenge leichter zu. Das erklärt, warum die eine Diät für den einen Wunder wirkt und für den anderen gar nicht.

    Anzeige

    Da der Körper besonders ab 50 dazu neigt, wichtige Muskulatur abzubauen, raten Experten zu einem gezielten Training als Ergänzung zum persönlichen Gesundheitsmanagement. Diese sechs speziellen Übungen helfen Ihnen, Rückenbeschwerden vorzubeugen und Ihre Kraft ohne Fitnessstudio zu erhalten. Kostenloses E-Book mit 6 Krafttrainings-Übungen anfordern

    Fatburner für alle? Patente fallen, Preise sinken

    Während die Wissenschaft die Körperreaktionen besser versteht, könnte der Zugang zu wirksamen Medikamenten bald deutlich einfacher werden. Eine Studie der Universität Liverpool zeigt: Die reinen Herstellungskosten für eine Monatsdosis Semaglutid liegen bei nur etwa drei US-Dollar.

    Da dieses Jahr in Ländern wie China, Indien und Brasilien wichtige Patente auslaufen, öffnet sich der Markt für günstige Generika. Das könnte Millionen Menschen in Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen den Zugang zu diesen Therapien ermöglichen. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Semaglutid bereits als essenzielles Medikament ein.

    Abnehmen wird persönlich

    Die neuen Erkenntnisse markieren einen Wendepunkt. Die Idee einer Pille oder Diät für alle weicht einem differenzierten Ansatz. Die Zukunft der Gewichtsreduktion liegt in maßgeschneiderten Strategien, die den einzigartigen Stoffwechsel jedes Einzelnen berücksichtigen. Der Fokus verschiebt sich endgültig von kurzfristigen Crash-Kuren hin zu langfristigem, persönlichem Gesundheitsmanagement.


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

    » Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

    » Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

    » Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

    » Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

    » Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner und Joel Schwärzler holen Turniersiege und wir haben damit Rekordwerte 2026

      Presented by mumak.me und win2day. Eine super Woche mit 2026er-Rekorden in unseren Platzziffer und Punkte-Rankings. Joel Schwärzler gewinnt den ATP-75-Challenger in Kigali (Ruanda) mit 7:6, 7:6 geg...

      Books josefchladek.com

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de