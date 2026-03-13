Neue Studien revolutionieren das Verständnis vom Abnehmen ( Finanztrends)

13.03.2026, 3894 Zeichen

Drei wegweisende Studien entzaubern populäre Diätmythen und zeigen, wie Gewichtsverlust wirklich funktioniert. Sie belegen: Pauschale Lösungen sind passé, der Körper reagiert höchst individuell.

Jo-Jo-Effekt nach Abnehmspritze: Nicht zwangsläufig

Nach dem Absetzen von Medikamenten wie Wegovy oder Ozempic nehmen viele Patienten nicht automatisch wieder zu. Eine Großstudie der Cleveland Clinic mit 8.000 Teilnehmern zeigt: 45 Prozent halten ihr Gewicht auch ein Jahr nach Therapieende stabil.

Doch dieser Erfolg kommt selten von allein. 27 Prozent der Patienten wechselten zu anderen Medikamenten, 20 Prozent nahmen die ursprüngliche Behandlung nach einer Pause wieder auf. Rund 14 Prozent setzten auf intensive Lebensstiländerungen mit professioneller Unterstützung. Die klare Botschaft: Langfristiger Erfolg erfordert eine kontinuierliche, maßgeschneiderte Strategie.

Protein-Diät: Der Turbo-Effekt bleibt aus

Hilft extra viel Eiweiß wirklich beim Fettabbau? Eine aktuelle Meta-Analyse des Netzwerks „Medizin transparent“ mit Daten von 4.000 Personen liefert eine ernüchternde Antwort: Nein.

Ein hoher Proteinanteil in der Diät brachte keinen messbaren Zusatznutzen für den reinen Gewichtsverlust. Proteine sind zwar wichtig für den Muskelerhalt während einer Diät, besonders bei Älteren. Der erhoffte Stoffwechsel-Turbo bleibt jedoch aus. Zudem kann ein Übermaß an Eiweiß die Nieren belasten.

Intervallfasten: Kein Wundermittel

Auch der massive Trend des Intervallfastens muss sich einer Ernüchterung stellen. Ein aktueller Cochrane Review kommt zum Schluss: Erwachsene mit Übergewicht nehmen damit wahrscheinlich nicht mehr ab als mit herkömmlichen, kalorienreduzierten Diäten.

Warum scheitern so viele Standardstrategien? Die Antwort liegt in der Biologie. Der Kieler Stoffwechselforscher Tim Hollstein identifizierte grundlegend verschiedene Stoffwechseltypen – „sparsame“ und „verschwenderische“. Menschen mit einem sparsamen Stoffwechsel nehmen selbst bei gleicher Nahrungs- und Bewegungsmenge leichter zu. Das erklärt, warum die eine Diät für den einen Wunder wirkt und für den anderen gar nicht.

Fatburner für alle? Patente fallen, Preise sinken

Während die Wissenschaft die Körperreaktionen besser versteht, könnte der Zugang zu wirksamen Medikamenten bald deutlich einfacher werden. Eine Studie der Universität Liverpool zeigt: Die reinen Herstellungskosten für eine Monatsdosis Semaglutid liegen bei nur etwa drei US-Dollar.

Da dieses Jahr in Ländern wie China, Indien und Brasilien wichtige Patente auslaufen, öffnet sich der Markt für günstige Generika. Das könnte Millionen Menschen in Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen den Zugang zu diesen Therapien ermöglichen. Die Weltgesundheitsorganisation stuft Semaglutid bereits als essenzielles Medikament ein.

Abnehmen wird persönlich

Die neuen Erkenntnisse markieren einen Wendepunkt. Die Idee einer Pille oder Diät für alle weicht einem differenzierten Ansatz. Die Zukunft der Gewichtsreduktion liegt in maßgeschneiderten Strategien, die den einzigartigen Stoffwechsel jedes Einzelnen berücksichtigen. Der Fokus verschiebt sich endgültig von kurzfristigen Crash-Kuren hin zu langfristigem, persönlichem Gesundheitsmanagement.

