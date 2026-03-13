SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nexus Mutual: DeFi-Versicherung transformiert ( Finanztrends)

13.03.2026, 2849 Zeichen

Nexus Mutual festigt seine Rolle als zentraler Versicherer im DeFi-Sektor. Während der NXM-Token aufgrund von KYC-Hürden für viele Privatanleger schwer handelbar bleibt, treibt das Protokoll mit der Version v3 und neuen institutionellen Partnern seine Expansion voran. Das Ziel ist die Verknüpfung von dezentraler Absicherung mit dem klassischen Versicherungsmarkt.

Effizienz durch v3-Update

Das Protokoll durchläuft derzeit eine tiefgreifende strukturelle Entwicklung. Unter dem Namen Nexus Mutual v3 werden die Bereiche Schadensabwicklung, Kapitalmanagement und Produktangebot neu geordnet. Ein zentraler Punkt ist die Steigerung der Kapitaleffizienz. Geplante Updates sehen vor, den vom automatisierten Market Maker (RAMM) generierten Wert direkt an die NXM-Staker umzuleiten.

Dies soll Anreize schaffen, sich aktiv an der Risikoabsicherung zu beteiligen und die Interessen der Mitglieder besser mit dem Erfolg des Protokolls zu verknüpfen. Parallel dazu wird das Entscheidungsmodell auf eine „optimistische Governance“ umgestellt, um administrative Prozesse zu verschlanken und schnellere Protokoll-Entscheidungen zu ermöglichen.

Institutionelles Kapital fließt

Dass das Modell auch für professionelle Akteure attraktiv ist, zeigte die Investmentfirma KR1 plc im Februar 2026. Das Unternehmen startete einen neuen Einkommensstrom, indem es eigene NXM-Bestände in Staking-Pools einbrachte, um Versicherungen innerhalb des Ethereum-Ökosystems zu unterlegen. Für die erste Jahreshälfte 2026 sind bereits weitere Zuweisungen angekündigt. Solche Schritte verdeutlichen, dass Nexus Mutual zunehmend als Infrastruktur für institutionelles Underwriting wahrgenommen wird.

Ein strategischer Schwerpunkt liegt zudem auf der Verbindung zu traditionellen Versicherungsmärkten. Nexus Mutual prüft derzeit Rahmenbedingungen für regulierte Versicherungszellen, die auf dem Kernprotokoll aufbauen. Dies könnte neues Kapital anlocken, das bisher vor rein dezentralen Lösungen zurückschreckte, und die Brücke zur klassischen Finanzwelt schlagen.

Mit der Einführung eines Software Development Kits (SDK) öffnet sich das Protokoll zudem für externe Entwickler. Diese können den Versicherungsschutz künftig direkt in ihre eigenen DeFi-Anwendungen einbetten. Nexus Mutual positioniert sich damit nicht mehr nur als isolierte Plattform, sondern als grundlegende Sicherheitsebene für das gesamte On-Chain-Finanzwesen.

(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 2849 Zeichen

