CrossFit-Box in São Paulo durch Jahrhundertregen zerstört ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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15.03.2026, 3666 Zeichen
Ein historisches Unwetter hat eine beliebte CrossFit-Box im Süden São Paulos verwüstet. Innerhalb kürzester Zeit sammelte die Fitness-Community über 50.000 Reais für den Wiederaufbau.
Flutwelle reißt Wände ein
Am Nachmittag des 8. März entlud sich ein extremes Unwetter über dem Stadtteil Saúde. Innerhalb von nur drei Stunden fielen 114,4 Millimeter Regen – mehr als sonst im gesamten Monat März. Die Wassermassen brachen eine gemauerte Wand zum Regenabfluss und überfluteten die „Yellow Monkey CrossFit“-Box.
Eine Flutwelle aus Schlamm und Wasser drang in die 275 Quadratmeter große Halle ein. Sie spülte schwere Gewichte und Trainingsgeräte fort. Da das Studio sonntags geschlossen war, kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund 500.000 Reais geschätzt.
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Spendenaktion übertrifft alle Erwartungen
Die Reaktion der Fitness-Community folgte blitzschnell. Noch am selben Tag starteten Betreiber und Mitglieder eine Online-Spendenaktion, eine sogenannte „Vaquinha“. Das Ziel: Geld für den kompletten Wiederaufbau sammeln.
Die Solidarität war überwältigend. Innerhalb weniger Tage knackte die Kampagne die 50.000-Reais-Marke. Parallel organisierten über 200 Mitglieder und Angestellte Aufräumaktionen. Gemeinsam befreiten sie die Halle von Schlamm und retteten, was noch zu retten war.
São Paulo im Ausnahmezustand
Das zerstörte Fitnessstudio ist nur ein Teil eines größeren Problems. Das Unwetter versetzte den gesamten Bundesstaat São Paulo in den Ausnahmezustand. Die Behörden meldeten über 30 kritische Überschwemmungspunkte in der Stadt.
Die Zahl der Todesopfer in der aktuellen Regenzeit stieg auf 21. Auch kritische Infrastruktur war betroffen: Ein Teil der Mauer am Flughafen Congonhas stürzte ein. Klimaexperten warnen: Durch zunehmende Flächenversiegelung und den Klimawandel werden solche Sturzfluten immer wahrscheinlicher.
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Warum kleine Studios besonders verwundbar sind
Der Vorfall zeigt ein structurelles Risiko für unabhängige Fitnessstudios. Große Ketten sind oft in gesicherten Gewerbekomplexen untergebracht. Beliebt bei CrossFit-Boxen sind dagegen umgebaute Lagerhallen auf Straßenniveau – ideal fürs Training, aber anfällig für Überflutungen.
Ein Schaden in dieser Höhe kann für einen unabhängigen Betreiber ohne umfassende Versicherung das Aus bedeuten. Doch genau hier zeigt sich die Stärke des Community-Modells: Die Mitglieder sehen ihre Box nicht als bloßen Dienstleister, sondern als sozialen Treffpunkt, den es zu retten gilt.
Langer Weg bis zur Wiedereröffnung
Für die „Yellow Monkey“-Box beginnt nun ein langwieriger Prozess. Der Trainingsbetrieb ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Bevor über eine Wiedereröffnung nachgedacht werden kann, müssen Gutachter die Statik der verbliebenen Wände und des Fundaments prüfen.
Der Vorfall dürfte die Das Debatte um baulichen Hochwasserschutz in brasilianischen Metropolen anheizen. Betreiber werden wohl vermehrt in bessere Entwässerung, Barrieren und strategische Equipment-Platzierung investieren müssen. Bis dahin bleibt die Solidarität der Community ihre wichtigste Versicherung.
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