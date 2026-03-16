Akupressurmatten: Entspannungshilfe oder Placebo-Effekt? ( Finanztrends)

16.03.2026, 4868 Zeichen

Akupressurmatten feiern bald ihr 19-jähriges Marktjubiläum, doch die Wissenschaft stellt ihre Wirkversprechen infrage. Eine aktuelle Studie zeigt: Der größte Nutzen liegt wohl im Ritual der Ruhe selbst.

Seit 2007 erobern die mit tausenden Kunststoffspitzen besetzten Matten die Wohnzimmer der Welt. Als Mittel gegen Rückenleiden, Stress und Schlafprobleme sind sie zu einem Milliardenmarkt geworden. Doch pünchtlich zum 19. Jubiläum des Pioniers Shakti Mat im März 2026 rücken klinische Studien die tatsächliche Wirksamkeit in ein nüchternes Licht. Die zentrale Frage: Handelt es sich um ein wirksames Wellness-Tool oder vor allem um ein teures Instrument zur Verhaltensänderung?

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Studie entzaubert Stressreduktions-Mythos

Die Behauptungen der Hersteller sind vollmundig: Die Spitzen sollen die Durchblutung anregen, Endorphine freisetzen und Stress signifikant reduzieren. Eine umfassende Studie von Joanna Kisker und Benjamin Schöne, die 2024 im Fachjournal Applied Psychology: Health and Well-Being veröffentlicht wurde, liefert nun handfeste Daten.

In dem dreiwöchigen Versuch mit gesunden Probanden zeigte sich ein ernüchterndes Bild. Zwar verbesserte sich das subjektive Wohlbefinden in der gesamten Gruppe und der empfundene Stress sank um etwa sieben Prozent. Signifikante Unterschiede zwischen den Nutzern der Akupressurmatte und der Kontrollgruppe, die einfach nur entspannte, gab es jedoch nicht. Auch physiologische Marker wie Blutdruck, Herzfrequenz und Schmerztoleranz veränderten sich nicht messbar.

Das Fazit der Forscher ist klar: Für gesunde Menschen ist die stresslösende Wirkung der Matte der einfachen Entspannung im Liegen nicht überlegen. Die eigentliche Erkenntnis? Sich regelmäßig Zeit für Ruhe zu nehmen – ob auf Spitzen oder nicht – ist der Schlüssel. Sowohl Schlafqualität als auch Konzentrationsfähigkeit stiegen in beiden Gruppen.

Boomender Markt trotz zweifelhafter Wissenschaft

Die wissenschaftlichen Nuancen bremsen den kommerziellen Erfolg kaum. Ausgehend vom schwedischen Shakti Mat hat sich ein globales Geschäft mit unzähligen Varianten entwickelt. Eine Standardmatte verfügt über 4.000 bis 6.000 Spitzen aus medizinischem ABS-Kunststoff. Premium-Hersteller setzen auf ethische Produktion mit Bio-Materialien, während Billiganbieter den Markt mit günstigen Versionen fluten.

Der anhaltende Boom speist sich vor allem aus subjektiven Erfahrungsberichten. Im Trend liegt der Wunsch nach nicht-pharmakologischen, kostengünstigen Wellness-Interventionen für zu Hause – ohne Abo oder Arztbesuch. Doch was ist dran am persönlichen Erfolgserlebnis?

Wo die Matten tatsächlich helfen könnten

Die Studie von Kisker und Schöne bezog sich auf gesunde, junge Erwachsene. Für spezifischere Anwendungsgebiete sehen Mediziner durchaus Potenzial. Der Mechanismus der sensorischen Ablenkung durch den Druck auf Haut und Faszien kann die Schmerzweiterleitung im Nervensystem vorübergehend verändern.

Klinische Literatur, etwa eine randomisierte Studie aus dem Jahr 2021, deutet darauf hin, dass Menschen mit chronischen Verspannungsschmerzen oder spezifischen Rückenproblemen stärker profitieren könnten. In Kombination mit physiotherapeutischen Übungen kann die lokal erhöhte Durchblutung die Muskelregeneration unterstützen. Daher werden die Matten von Physiotherapeuten zunehmend als ergänzendes Tool bei lokalen Muskelverspannungen betrachtet – auch wenn sie kein zertifiziertes Medizinprodukt zur Behandlung von allgemeinem Stress sind.

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Realistische Erwartungen und der Blick nach vorn

Experten raten Verbrauchern zu einem nüchternen Umgang. Der größte Nutzen liegt oft in der verhaltensändernden Wirkung: Die Matte zwingt zur regelmäßigen, ungestörten Auszeit von 15 bis 30 Minuten. Dieses Ritual an sich ist wertvoll für die psychische Gesundheit.

Für Neueinsteiger gilt: Langsam beginnen. Über einem dünnen Shirt sollten die ersten Sitzungen nicht länger als fünf bis zehn Minuten dauern. Das anfängliche Unbehagen weicht oft einem wohlig-warmen Gefühl durch die gesteigerte Durchblutung der Haut.

Die Forschung fordert nun gezieltere Studien mit Patienten, die unter klinischen Schmerzzuständen oder Angststörungen leiden. Bis dahin bleiben Akupressurmatten ein populäres, wenn auch wissenschaftlich umstrittenes Phänomen im globalen Wellness-Markt. Ihr Erfolgsgeheimnis ist vielleicht weniger die Wirkung der Spitzen, sondern vielmehr die disziplinierte Pause, die sie uns auferlegen.

(16.03.2026)

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Börsepeople im Podcast S24/01: Erwin Größ

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