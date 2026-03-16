Vitamin B12: Salat als Booster, Pharma warnt vor Mischungen ( Finanztrends)

16.03.2026, 4060 Zeichen

Britische Forscher züchten Salat, der den Tagesbedarf an Vitamin B12 deckt. Gleichzeitig warnt der Pharmakonzern Eli Lilly vor gefährlichen Mischungen des Abnehmwirkstoffs Tirzepatid mit dem Vitamin. Die Entwicklungen zeigen zwei extreme Seiten im boomenden Markt für Energie-Booster.

Der Durchbruch: Tagesdosis B12 aus einer Handvoll Sprossen

Einem Forschungsteam aus Großbritannien ist ein entscheidender Schritt für die vegane Ernährung gelungen. Sie haben Erbsensprossen mit Vitamin B12 angereichert, die den kompletten Tagesbedarf decken. Das Verfahren nutzt Aeroponik: Die Pflanzen wachsen in der Luft, ihre Wurzeln werden mit einem nährstoffreichen Sprühnebel versorgt.

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Darin befindet sich das teure Vitamin B12, das so effizient von den Wurzeln aufgenommen wird. Laut der in Communications Biology veröffentlichten Studie reichen bereits 15 Gramm der Sprossen aus. Das Vitamin bleibt dabei stabil und ist für den Körper gut verfügbar. Die Kosten pro Portion liegen Schätzungen zufolge unter einem Penny.

Die Warnung: Gefährliche Cocktails in Abnehmpräparaten

Während an sicheren Nahrungsquellen geforscht wird, warnt Eli Lilly vor riskanten Praktiken. Der Konzern hat eine Sicherheitswarnung für gepanschte Versionen seines Abnehmmedikaments Tirzepatid herausgegeben. Zahlreiche Apotheken mischen den Wirkstoff eigenmächtig mit Vitamin B12, um einen Energieschub zu versprechen.

Interne Tests von Eli Lilly fanden in diesen Mischungen eine bisher unbekannte Verunreinigung. Sie entsteht durch eine chemische Reaktion zwischen Tirzepatid und B12. Für solche Kombinationen gibt es keinerlei klinische Studien. Die gesundheitlichen Folgen sind völlig unklar. Eli Lilly hat die US-Arzneimittelbehörde FDA informiert und fordert einen Stopp der Beimischungen.

Warum alle über B12 sprechen

Vitamin B12 ist ein Schlüsselnährstoff für die Energieproduktion. Es ist essenziell für die Bildung roter Blutkörperchen und die Funktion des Nervensystems. Ein Mangel führt zu schwerer Erschöpfung und Blutarmut.

Eine aktuelle Studie der Cornell University zeigt: B12 beeinflusst direkt die Energieproduktion in den Muskelzellen. Ein leichter Mangel kann die Widerstandsfähigkeit verringern und den Alterungsprozess der Muskeln beschleunigen. Ab Mai 2026 wird in Deutschland deshalb das Neugeborenen-Screening um die Untersuchung auf einen angeborenen B12-Mangel erweitert.

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Ein Markt zwischen Innovation und Gefahr

Die Entwicklungen spiegeln einen boomenden Markt wider. Analysen prognostizieren, dass der Markt für veganes Vitamin B12 bis 2036 auf über 230 Millionen Dollar wachsen wird. Getrieben wird das von der steigenden Zahl vegan lebender Menschen.

Doch der Markt zeigt zwei Gesichter: Hier die sichere Innovation aus dem Labor, dort gefährliche und unregulierte Mischungen. Eli Lilly verteidigt sein milliardenschweres Tirzepatid-Geschäft konsequent gegen solche Trittbrettfahrer.

Was kommt auf Verbraucher zu?

Die Forscher arbeiten nun daran, ihr Aeroponik-Verfahren hochzuskalieren. Gelingt das, könnten B12-angereicherte Salate bald in Supermärkten stehen. Sie würden eine alltagstaugliche, pillenfreie Alternative bieten.

Im Pharmabereich erwarten Experten schärfere Regulierungen. Die Behörden dürften nach der Eli-Lilly-Warnung härter gegen unlizenzierte Vitamin-Mischungen vorgehen. Der Rat an Verbraucher bleibt klar: Setzen Sie auf zugelassene Präparate oder professionell angereicherte Lebensmittel, um Risiken zu vermeiden.

(16.03.2026)

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