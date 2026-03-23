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Nahrungsergänzungsmittel: Vom Mangel-Ausgleich zur Selbstoptimierung ( Finanztrends)

23.03.2026, 4438 Zeichen

Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel steuert auf einen grundlegenden Wandel zu. Eine aktuelle Analyse der Verbraucherzentralen zeigt: Die Verbrauchermentalität hat sich verschoben. Es geht nicht mehr nur darum, Mängel auszugleichen, sondern die eigene Leistung proaktiv zu optimieren. Gleichzeitig verschärfen Aufsichtsbehörden die Prüfkriterien für populäre Substanzen wie Kreatin.

Personalisierung als Megatrend

Branchenbeobachter sprechen von einem Wechsel von der korrektiven zur optimierenden Ernährung. Besonders die sogenannten Nootropika, die die kognitive Leistung steigern sollen, verzeichnen überdurchschnittliches Wachstum. Konsumenten suchen nach Mitteln für mehr Konzentration im Beruf – ohne die Nebenwirkungen klassischer Stimulanzien.

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Ein weiterer starker Wachstumstreiber ist die „Her Health“-Bewegung. Supplemente, die auf hormonelle Phasen der Frau zugeschnitten sind, boomen. Es geht um gezielte Lösungen für den Zyklus oder die Perimenopause. Individuelle „Stacks“, basierend auf biologischen Daten, verdrängen zunehmend die Einheitspräparate von der Stange.

Kreatin: Große Versprechen, dünne Datenlage

Doch bei vielen Produkten klafft eine Lücke zwischen Marketing und Wissenschaft. Ein aktueller Bericht der Verbraucherzentrale verdeutlicht das am Beispiel Kreatin. Im Kraftsport ist die Wirkung gut belegt. Für andere Anwendungsgebiete sieht es anders aus.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) lehnte Anträge auf Health Claims zur Verbesserung kognitiver Funktionen ab. Die Datenlage reichte für eine Bestätigung nicht aus. Verbraucherschützer warnen zudem vor teuren neuen Kreatin-Verbindungen, denen oft solide Sicherheitsdaten fehlen. Viele sind in der EU noch nicht zugelassen.

Pflanzliche Stoffe in der regulatorischen Grauzone

Ein großes Problem bleibt die Regulierung pflanzlicher Stoffe, sogenannter Botanicals. Für Tausende Substanzen wie Ginseng oder Ashwagandha stehen wissenschaftliche Bewertungen der EFSA noch aus. Sie dürfen weiter mit traditionellen Wirkversprechen verkauft werden – ein unbefriedigender Zustand für den Verbraucherschutz.

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Parallel hat das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) Höchstmengen für Vitamine aktualisiert. Das Ziel: eine riskante Überversorgung durch unkontrollierte Einnahme hochdosierter Präparate zu verhindern. Behörden fordern verstärkt Warnhinweise. Der Internethandel steht unter schärferer Beobachtung, illegale Importe werden vermehrt beschlagnahmt.

Wachstum trotz aller Hürden

Trotz der regulatorischen Herausforderungen wächst der globale Markt kräftig weiter. Prognosen zufolge steuert er bis 2030 auf über 327 Milliarden US-Dollar zu. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von über neun Prozent. Getrieben wird das von alternden Gesellschaften und steigendem Gesundheitsbewusstsein.

Technologisch rücken sogenannte Postbiotika in den Fokus. Diese hitzebehandelten Mikroorganismen sollen stabiler sein als klassische Probiotika. Die Zukunft liegt auch in der Darreichungsform: Verbraucher bevorzugen zunehmend Gummis, Sprays oder funktionale Lebensmittel gegenüber Pillen. KI-gestützte Tools für individuelle Supplement-Mischungen gewinnen an Bedeutung.

Die Zukunft heißt Transparenz

Für die kommenden Monate erwarten Experten eine weitere Verschärfung der EU-Kontrollen, besonders bei den pflanzlichen Inhaltsstoffen. Neue Kennzeichnungspflichten könnten kommen. Für Verbraucher bedeutet das mehr Sicherheit. Einige Produkte könnten aber auch vom Markt verschwinden.

Die Branche steht vor der Aufgabe, Vertrauen durch mehr klinische Studien und ehrlichere Kommunikation zurückzugewinnen. Unternehmen, die auf Transparenz und Qualität setzen, dürften die Nase vorn haben. Der Trend ist klar: Es geht weg von der Gießkannen-Pille, hin zur präzisen, datengestützten Nährstoffversorgung.


(23.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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    Der Markt für Nahrungsergänzungsmittel steuert auf einen grundlegenden Wandel zu. Eine aktuelle Analyse der Verbraucherzentralen zeigt: Die Verbrauchermentalität hat sich verschoben. Es geht nicht mehr nur darum, Mängel auszugleichen, sondern die eigene Leistung proaktiv zu optimieren. Gleichzeitig verschärfen Aufsichtsbehörden die Prüfkriterien für populäre Substanzen wie Kreatin.

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