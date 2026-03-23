Uhrenbranche startet mit Vorab-Premieren ins Rekordjahr ( Finanztrends)

23.03.2026, 4350 Zeichen

Breitling, Tissot und Tutima haben diese Woche die ersten Highlights für das Uhrenjahr 2026 präsentiert. Die Vorab-Veröffentlichungen kurz vor der Watches and Wonders in Genf zeigen klare Trends: zurück zu klassischen Größen und warmen Farben.

Exklusive Vorboten setzen den Takt

Die Branche legt vor der großen Messe im April ein hohes Tempo vor. Breitling positioniert sich mit einem neuen Navitimer Perpetual Calendar Chronograph im High-End-Segment. Das Modell kombiniert die ikonische Rechenschieber-Lünette mit einer ewigen Kalender-Komplikation und ist in Edelstahl mit Platin oder ganz in Platin erhältlich.

Nur einen Tag später zog Tutima Glashütte mit der neuen „Sky“-Kollektion nach. Die Fliegeruhren verbinden Marken-DNA mit modernen Farbakzenten. Ebenfalls diese Woche revived Tissot den Klassiker „Visodate“ aus den 1950er Jahren – ein klares Signal für den anhaltenden Heritage-Trend.

Sogar die Independent-Szene mischt mit: Dominique Renaud startete seine eigene Marke mit der experimentellen „Pulse 60“. Ihre skelettierte Architektur überschreitet die Grenzen des traditionellen Designs.

Watches and Wonders 2026 bricht alle Rekorde

Vom 14. bis 20. April wird Genf wieder zum Epizentrum der Uhrenwelt. Die Watches and Wonders verzeichnet mit 66 Marken einen neuen Teilnehmerrekord. Die spektakulärste Rückkehr feiert Audemars Piguet. Die Manufaktur aus Le Brassus stellt nach Jahren der Abstinenz wieder auf der großen Messebühne aus.

Neben den etablierten Giganten wie Rolex und Patek Philippe bereichern elf Neuzugänge das Line-up. Besonders bemerkenswert: Die japanische High-End-Marke Credor von Seiko erhöht damit massiv ihre internationale Sichtbarkeit. Das erweiterte Programm „In The City“ verwandelt zudem die Genfer Innenstadt in ein publikumsoffenes Uhrenfestival.

Design 2026: Warme Töne, klassische Größen

Was werden wir tragen? Die aktuellen Releases zeigen klare Tendenzen. Auf den Zifferblättern lösen warme Beige- und Sandtöne die kalten Blau- und Grüntöne der Vorjahre ab. Cartier, Rolex und Hublot setzen auf diese erdige Farbpalette, oft kombiniert mit Roségold oder Titan.

Parallel dazu schrumpfen die Gehäuse. Der Fokus liegt 2026 auf klassischen Durchmessern zwischen 36 und 39 Millimetern. Diese Rückkehr zu subtileren Proportionen spricht gleichermaßen Männer und Frauen an. Technisch bleibt Titan der Star. Neue Legierungen wie Grade-5-Titan ermöglichen robuste, leichte Uhren mit feiner Politur.

Die Giganten im Fokus: Jubiläen und Kultur

Zwei Namen befeuern die Spekulationen: Patek Philippe und Rolex. Für Patek markiert 2026 einen historischen Meilenstein – die Nautilus wird 50 Jahre alt. Sammler erwarten zur Messe eine spektakuläre Gedenkedition. Schon jetzt beeinflussen Gerüchte über seltene Materialien die Preise auf dem Sekundärmarkt.

Rolex festigte unterdessen seine kulturelle Strahlkraft als Sponsor des Oscar-Greenrooms. Während die Marke traditionell stumm bleibt, verdichten sich die Hinweise auf ein Comeback der Milgauss zu ihrem 70. Jubiläum. Könnte eine technische Revolution mit deutlich erhöhter Magnetfeldresistenz bevorstehen?

Wandel der Luxusuhren-Kultur

Die Entwicklungen zeigen einen tiefgreifenden Wandel. Die Branche öffnet sich: Die Watches and Wonders ist an drei Tagen für die allgemeine Öffentlichkeit zugänglich. Mechanische Uhren sind als Kulturgut und Investition in der Breite der Gesellschaft angekommen.

Gleichzeitig stabilisieren sich die Preise auf hohem Niveau. Führende Häuser setzen auf moderate Anpassungen, um Exklusivität zu wahren und gestiegene Materialkosten zu decken. Im Fokus steht die vertikale Integration der Produktion – für stabile Lieferketten und höchste Qualität.

Was im April auf Sammler zukommt

Die finale Phase der Vorfreude bricht an. In den kommenden Wochen werden weitere „Teaser“ in den sozialen Medien erwartet. Besonders die Marken der LVMH-Gruppe wie TAG Heuer und Zenith könnten für Überraschungen gut sein.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Omega und den Winter-Paralympics 2026. Für das Event wurde bereits eine spezielle Seamaster Diver 300M in weißer Keramik und Titan vorgestellt.

Für Sammler wird 2026 ein Jahr der Weichenstellungen. Die Kombination aus großen Jubiläen, spektakulären Rückkehrern und tragbaren, technisch ausgereiften Modellen verspricht Dynamik. Mitte April in Genf wird sich zeigen, wer das Rennen um die „Uhr des Jahres“ macht.

(23.03.2026)

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