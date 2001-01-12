Börsegeschichte 12.1.: UBM, EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at
12.01.2026, 656 Zeichen
Extrema:
12.01.2001: Top 2: UBM: 27.25% - [Top 1: 250.007% (12.09.1990), Top 3: 25% (10.11.2008)] zum Kalender
Doubled:
12.01.1994: EVN: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von EVN: 218 Tage von 08.06.1993 (Kurs 4,26) bis 12.01.1994 (Kurs 8,58)
Bisher gab es an einem 12. Januar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.01. beträgt -0,04%. Der beste 12.01. fand im Jahr 2011 mit 1,42%statt, der schlechteste 12.01. im Jahr 1998 mit -4,08%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.01. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)
Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
