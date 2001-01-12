SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsegeschichte 12.1.: UBM, EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.01.2026, 656 Zeichen

Extrema:
12.01.2001: Top 2: UBM: 27.25% - [Top 1: 250.007% (12.09.1990), Top 3: 25% (10.11.2008)] zum Kalender

Doubled:
12.01.1994: EVN: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von EVN: 218 Tage von 08.06.1993 (Kurs 4,26) bis 12.01.1994 (Kurs 8,58)

Bisher gab es an einem 12. Januar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.01. beträgt -0,04%. Der beste 12.01. fand im Jahr 2011 mit 1,42%statt, der schlechteste 12.01. im Jahr 1998 mit -4,08%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)


(12.01.2026)

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.

UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

