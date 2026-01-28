SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Rekord bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Christian Drastil

>> zur Startseite mit allen Blogs

28.01.2026, 930 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:: +0.50% vs. last #gabb, +3.60% ytd, +122.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.724 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.01.)


(28.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1082: ATX nach Rekord etwas schwächer, ATX und die Wiener Börse zu Besuch bei Stocker, Asta Energy vs. Pfisterer




 

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Zumtobel, Semperit, Frequentis, CA Immo, Polytec Group, ATX, ATX Prime, ATX TR, Wienerberger, ATX NTR, Erste Group, CPI Europe AG, Österreichische Post, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Wolford, Wiener Privatbank, Mayr-Melnhof, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, Flughafen Wien, OMV, Telekom Austria.

