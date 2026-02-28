BRDe Societe Generale Aktie: Unter Druck ( Finanztrends)

28.02.2026, 2847 Zeichen

Während die Muttergesellschaft Societe Generale ihr milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm vorantreibt, geriet die rumänische Tochter BRDe zuletzt an der Börse ins Stolpern. Warum verliert das Papier innerhalb einer Woche fast zehn Prozent an Wert, obwohl die Signale aus der Konzernzentrale in Paris auf eine aktive Kapitalpflege hindeuten?

Massive Aktienrückkäufe in Paris

Die französische Societe Generale S.A. gab am Montag die Annullierung von über 15 Millionen eigener Aktien bekannt. Dieser Schritt im Wert von einer Milliarde Euro ist Teil einer Strategie zur Kapitalherabsetzung, die bereits im November 2025 angekündigt wurde. Durch die Vernichtung der Papiere reduziert sich das Grundkapital der Gruppe auf rund 939,65 Millionen Euro.

Zudem schreitet das ordentliche Aktienrückkaufprogramm für das Jahr 2025 zügig voran. Bis zum 20. Februar wurden bereits 34,3 Prozent des geplanten Volumens von 1,46 Milliarden Euro abgeschlossen. Marktbeobachter werten diese Maßnahmen als Zeichen eines robusten Finanzmanagements und einer gezielten Steigerung des Shareholder-Values innerhalb der gesamten Gruppe.

Charttechnik rückt in den Fokus

Trotz dieser stabilisierenden Maßnahmen der Muttergesellschaft konnte sich die BRDe-Aktie dem negativen Markttrend nicht entziehen. Am Freitag schloss das Papier bei 30,05 RON, was einem Tagesverlust von 4,60 Prozent entspricht. Damit summiert sich der Rückgang innerhalb der letzten sieben Tage auf 9,76 Prozent. Erst am vergangenen Dienstag markierte der Titel bei 33,90 RON ein neues 52-Wochen-Hoch, bevor die Gewinnmitnahmen einsetzten.