» Bank Of Ireland Aktie: Rekorddividende! ( Finanztrends)

Die Bank Of Ireland legt zum Start in die Woche beeindruckende Zahlen vor. Für das Geschäftsjahr 2025 weist das Institut einen Vorsteuergewinn von 1,4 Milliarden Euro aus – und kündigt gleichzeitig Aktionärsausschüttungen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro an. Das entspricht einer Gesamtausschüttungsquote von satten 100 Prozent.

Die Eigenkapitalrendite lag bei soliden 10,9 Prozent. Dabei profitierte die Bank von einem Zinsüberschuss von 3,37 Milliarden Euro, während die Betriebskosten mit 2,03 Milliarden Euro zu Buche schlugen. Besonders erfreulich: Sowohl das irische Kreditbuch als auch die Einlagen wuchsen um jeweils 6 Prozent.

Vermögensverwaltung auf Rekordniveau

Ein Glanzpunkt war die Entwicklung im Wealth-Bereich. Die verwalteten Vermögenswerte stiegen um 9 Prozent auf einen neuen Höchststand von 60 Milliarden Euro. Auch die Provisionseinnahmen legten kräftig zu:plus 7 Prozent auf 816 Millionen Euro, getrieben vor allem durch das Wealth- und Versicherungsgeschäft.

Allerdings musste das Institut auch Sonderbelastungen von 430 Millionen Euro verkraften. Davon entfielen 264 Millionen Euro auf Rückstellungen im Zusammenhang mit der britischen Autofinanzierung und 153 Millionen Euro auf Restrukturierungskosten.

Solide Kapitalbasis und Ausstieg aus US-Geschäft

Die Kreditrisikovorsorge belief sich auf 193 Millionen Euro, was 23 Basispunkten entspricht. Die Quote notleidender Kredite verbesserte sich im zweiten Halbjahr um 40 Basispunkte auf 2,2 Prozent zum Jahresende.