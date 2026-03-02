» Deutsche Telekom Aktie: KI-Offensive gestartet ( Finanztrends)

02.03.2026, 2534 Zeichen

Telefonieren gilt oft als veraltete Basisfunktion des Smartphones, doch die Deutsche Telekom will das nun grundlegend ändern. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentierte der Konzern eine KI-Lösung, die das klassische Gespräch revolutionieren soll. Gelingt dem Unternehmen damit der entscheidende technologische Vorsprung vor der Konkurrenz?

"Hey Magenta": Intelligente Funktionen im Netz

Der Bonner Konzern setzt auf einen Assistenten, der direkt in das Mobilfunknetz integriert ist. Anders als bei App-basierten Lösungen funktioniert die Technik unabhängig vom Endgerät des Gesprächspartners. Zu den Kernfunktionen gehören Live-Übersetzungen, die innerhalb eines Jahres in rund 50 Sprachen verfügbar sein sollen, sowie automatische Gesprächszusammenfassungen.

Technologievorstand Abdu Mudesir betonte in Barcelona, dass der Dienst auch während des Telefonats Informationen recherchieren kann. Die Aktivierung erfolgt per Sprachbefehl. Mit dieser netzseitigen Integration positioniert sich die Telekom als technologischer Vorreiter, da vergleichbare Dienste bei Wettbewerbern bislang fehlen.

Kursentwicklung und Marktausblick

Strategisch passt die Ankündigung in das aktuelle Bild des Unternehmens, das bereits in der Vorwoche mit starken Zahlen für 2025 und einem optimistischen Ausblick überzeugte. An der Börse spiegelt sich das Vertrauen der Anleger wider: Seit Jahresanfang legte das Papier um beachtliche 20,67 Prozent zu.