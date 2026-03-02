Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
02.03.2026, 555 Zeichen
Geburtstage:
02.09.1968: Werner Lanthaler: Vorstand Evotec 21000 Tage
over MA200:
02.03.2006: Palfinger: Am längsten über MA200: 974 Tage (endete am: 02.03.2006)
Bisher gab es an einem 2. März 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 02.03. beträgt -0,28%. Der beste 02.03. fand im Jahr 2004 mit 1,06%statt, der schlechteste 02.03. im Jahr 2009 mit -4,33%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 02.03. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.03.)
