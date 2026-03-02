Rentner erleben finanziellen Wechselmonat ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
02.03.2026, 3654 Zeichen
Für Deutschlands 21 Millionen Rentner steht ein entscheidender Monat an. Noch vor der erwarteten Rentenerhöhung im Sommer wirken sich bereits jetzt höhere Krankenkassenbeiträge auf das Nettoeinkommen aus. Dazu kommen weitere Regeländerungen.
Werden Ihre Blutwerte falsch interpretiert? Der Gratis-Report zeigt, welche Werte wirklich zählen – und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Endlich Klarheit bei Blutwerten ohne Medizinstudium
Die erwartete Sommererhöhung liegt bei rund 3,7 Prozent. Diese Prognose basiert auf dem Rentenversicherungsbericht 2025. Die endgültige, rechtsverbindliche Festlegung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird für März erwartet. Die Anpassung erfolgt traditionell zum 1. Juli und orientiert sich an der positiven Lohnentwicklung. Für einen Bezieher einer Bruttorente von 1.400 Euro würde das ein Plus von etwa 52 Euro bedeuten. Die Angleichung der Rentenwerte zwischen Ost und West schreitet weiter voran.
Zuvor jedoch werden viele Rentner im März erst einmal weniger netto erhalten. Grund ist der verzögerte Abzug erhöhter Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung. Diese wurden bereits zum Jahreswechsel angepasst, die Deutsche Rentenversicherung zieht sie aber mit zweimonatiger Verzögerung von den Renten ab.
Steuer, Rentenalter und Hinzuverdienst: Was sich 2026 ändert
Neben der Rentenerhöhung treten weitere wichtige Neuregelungen in Kraft. Sie betreffen die Besteuerung, das Renteneintrittsalter und Möglichkeiten zum Hinzuverdienst.
Für alle, die 2026 in Rente gehen, steigt der steuerpflichtige Teil ihrer Pension auf 84 Prozent. 16 Prozent der ersten Jahresbruttorente bleiben als fester, steuerfreier Betrag erhalten. Dieser Prozentsatz steigt für Neurentner jährlich weiter an, bis 2058 die volle Besteuerung erreicht ist. Gleichzeitig wurde der Grundfreibetrag für alle Steuerpflichtigen auf 12.348 Euro angehoben, was die Belastung für manche mildern kann.
Das gesetzliche Renteneintrittsalter steigt weiter schrittweise an. Für Jahrgang 1961 liegt es nun bei 66 Jahren und sechs Monaten. Bis 2031 wird es für alle ab Jahrgang 1964 auf 67 Jahre angehoben.
Neue Freigrenzen für Erwerbsminderungsrenten
Positiv haben sich die Regeln für Bezieher einer Erwerbsminderungsrente entwickelt. Die Hinzuverdienstgrenzen wurden deutlich angehoben. Bei voller Erwerbsminderung liegt die Jahresgrenze nun bei etwa 20.700 Euro. Bei teilweise Erwerbsminderung sind es mindestens 41.500 Euro. Dies gibt den Betroffenen mehr finanziellen Spielraum.
Ab 50 baut Ihr Körper Muskulatur ab – diese 6 Übungen stoppen den Trend. Experte zeigt, wie Sie Rücken- und Gelenkschmerzen vorbeugen. 6-Übungen-Plan für zu Hause gratis als PDF sichern
Für Altersrentner, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, gelten seit 2023 ohnehin keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Ein neues „Aktivrente“-Gesetz erlaubt es ihnen seit 2026 zusätzlich, in einem sozialversicherungspflichtigen Job bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuzuverdienen.
Langfristige Perspektive: Garantien bis 2031
Während die finale Sommererhöhung abgewartet wird, blicken viele auf die langfristige Stabilität des Systems. Die sogenannte „Haltelinie“ garantiert bis 2031 ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent des Durchschnittslohns. Prognosen gehen von weiteren jährlichen Rentenerhöhungen aus, deren Höhe von der Wirtschaftslage abhängen wird.
Für März bedeutet die Realität zunächst den Abzug höherer Krankenkassenbeiträge. Die erwartete deutliche Bruttorentenerhöhung im Sommer soll diesen Effekt jedoch mehr als ausgleichen. Die baldige amtliche Bekanntgabe wird letzte Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte 2026 geben.
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)
» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
- Flughafen Wien: Dividende bleibt mit 1,65 Euro je...
- Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Po...
- ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
- Research-Fazits zu Axa, Stellantis, Hensoldt, Aix...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
02.03.2026, 3654 Zeichen
Für Deutschlands 21 Millionen Rentner steht ein entscheidender Monat an. Noch vor der erwarteten Rentenerhöhung im Sommer wirken sich bereits jetzt höhere Krankenkassenbeiträge auf das Nettoeinkommen aus. Dazu kommen weitere Regeländerungen.
Werden Ihre Blutwerte falsch interpretiert? Der Gratis-Report zeigt, welche Werte wirklich zählen – und wie Sie Fehldiagnosen vermeiden. Endlich Klarheit bei Blutwerten ohne Medizinstudium
Die erwartete Sommererhöhung liegt bei rund 3,7 Prozent. Diese Prognose basiert auf dem Rentenversicherungsbericht 2025. Die endgültige, rechtsverbindliche Festlegung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird für März erwartet. Die Anpassung erfolgt traditionell zum 1. Juli und orientiert sich an der positiven Lohnentwicklung. Für einen Bezieher einer Bruttorente von 1.400 Euro würde das ein Plus von etwa 52 Euro bedeuten. Die Angleichung der Rentenwerte zwischen Ost und West schreitet weiter voran.
Zuvor jedoch werden viele Rentner im März erst einmal weniger netto erhalten. Grund ist der verzögerte Abzug erhöhter Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung. Diese wurden bereits zum Jahreswechsel angepasst, die Deutsche Rentenversicherung zieht sie aber mit zweimonatiger Verzögerung von den Renten ab.
Steuer, Rentenalter und Hinzuverdienst: Was sich 2026 ändert
Neben der Rentenerhöhung treten weitere wichtige Neuregelungen in Kraft. Sie betreffen die Besteuerung, das Renteneintrittsalter und Möglichkeiten zum Hinzuverdienst.
Für alle, die 2026 in Rente gehen, steigt der steuerpflichtige Teil ihrer Pension auf 84 Prozent. 16 Prozent der ersten Jahresbruttorente bleiben als fester, steuerfreier Betrag erhalten. Dieser Prozentsatz steigt für Neurentner jährlich weiter an, bis 2058 die volle Besteuerung erreicht ist. Gleichzeitig wurde der Grundfreibetrag für alle Steuerpflichtigen auf 12.348 Euro angehoben, was die Belastung für manche mildern kann.
Das gesetzliche Renteneintrittsalter steigt weiter schrittweise an. Für Jahrgang 1961 liegt es nun bei 66 Jahren und sechs Monaten. Bis 2031 wird es für alle ab Jahrgang 1964 auf 67 Jahre angehoben.
Neue Freigrenzen für Erwerbsminderungsrenten
Positiv haben sich die Regeln für Bezieher einer Erwerbsminderungsrente entwickelt. Die Hinzuverdienstgrenzen wurden deutlich angehoben. Bei voller Erwerbsminderung liegt die Jahresgrenze nun bei etwa 20.700 Euro. Bei teilweise Erwerbsminderung sind es mindestens 41.500 Euro. Dies gibt den Betroffenen mehr finanziellen Spielraum.
Ab 50 baut Ihr Körper Muskulatur ab – diese 6 Übungen stoppen den Trend. Experte zeigt, wie Sie Rücken- und Gelenkschmerzen vorbeugen. 6-Übungen-Plan für zu Hause gratis als PDF sichern
Für Altersrentner, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, gelten seit 2023 ohnehin keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Ein neues „Aktivrente“-Gesetz erlaubt es ihnen seit 2026 zusätzlich, in einem sozialversicherungspflichtigen Job bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuzuverdienen.
Langfristige Perspektive: Garantien bis 2031
Während die finale Sommererhöhung abgewartet wird, blicken viele auf die langfristige Stabilität des Systems. Die sogenannte „Haltelinie“ garantiert bis 2031 ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent des Durchschnittslohns. Prognosen gehen von weiteren jährlichen Rentenerhöhungen aus, deren Höhe von der Wirtschaftslage abhängen wird.
Für März bedeutet die Realität zunächst den Abzug höherer Krankenkassenbeiträge. Die erwartete deutliche Bruttorentenerhöhung im Sommer soll diesen Effekt jedoch mehr als ausgleichen. Die baldige amtliche Bekanntgabe wird letzte Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte 2026 geben.
Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin Seiter Oberbank, Netfli...
» Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Poster, blickt zum Dienst...
» ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
» Börsepeople im Podcast S23/21: Martin Seiter
» Oberbank vor Changes: Wer der designierte Generaldirektor Martin Seiter ...
» Burnout-Krise: Psychische Erkrankungen kosten immer mehr Arbeitstage ( F...
» FMC Aktie: Geduldsprobe 2026 ( Finanztrends)
» Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finan...
» RTL Group Aktie: Cybervorfall ( Finanztrends)
» FTSE 100: Neues Rekordhoch! ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Fanboy Buch über die jüngere Geschichte der Wiene...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. 20 Jahre Martin ...
- Flughafen Wien: Dividende bleibt mit 1,65 Euro je...
- Österreichische Post: Markus Leitgeb, der Post-Po...
- ATX-Trends: Erste Group, AMAG, Kapsch TrafficCom ...
- Research-Fazits zu Axa, Stellantis, Hensoldt, Aix...
Featured Partner Video
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen. Ich glaube nicht, dass es so etwas schon mal in Österreich gegeben hat. Rein...
Books josefchladek.com
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Tehching Hsieh
One Year Performance 1978–1979
2025
Void
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void