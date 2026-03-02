SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Rentner erleben finanziellen Wechselmonat ( Finanztrends)

02.03.2026, 3654 Zeichen

Für Deutschlands 21 Millionen Rentner steht ein entscheidender Monat an. Noch vor der erwarteten Rentenerhöhung im Sommer wirken sich bereits jetzt höhere Krankenkassenbeiträge auf das Nettoeinkommen aus. Dazu kommen weitere Regeländerungen.

Die erwartete Sommererhöhung liegt bei rund 3,7 Prozent. Diese Prognose basiert auf dem Rentenversicherungsbericht 2025. Die endgültige, rechtsverbindliche Festlegung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) wird für März erwartet. Die Anpassung erfolgt traditionell zum 1. Juli und orientiert sich an der positiven Lohnentwicklung. Für einen Bezieher einer Bruttorente von 1.400 Euro würde das ein Plus von etwa 52 Euro bedeuten. Die Angleichung der Rentenwerte zwischen Ost und West schreitet weiter voran.

Zuvor jedoch werden viele Rentner im März erst einmal weniger netto erhalten. Grund ist der verzögerte Abzug erhöhter Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung. Diese wurden bereits zum Jahreswechsel angepasst, die Deutsche Rentenversicherung zieht sie aber mit zweimonatiger Verzögerung von den Renten ab.

Steuer, Rentenalter und Hinzuverdienst: Was sich 2026 ändert

Neben der Rentenerhöhung treten weitere wichtige Neuregelungen in Kraft. Sie betreffen die Besteuerung, das Renteneintrittsalter und Möglichkeiten zum Hinzuverdienst.

Für alle, die 2026 in Rente gehen, steigt der steuerpflichtige Teil ihrer Pension auf 84 Prozent. 16 Prozent der ersten Jahresbruttorente bleiben als fester, steuerfreier Betrag erhalten. Dieser Prozentsatz steigt für Neurentner jährlich weiter an, bis 2058 die volle Besteuerung erreicht ist. Gleichzeitig wurde der Grundfreibetrag für alle Steuerpflichtigen auf 12.348 Euro angehoben, was die Belastung für manche mildern kann.

Das gesetzliche Renteneintrittsalter steigt weiter schrittweise an. Für Jahrgang 1961 liegt es nun bei 66 Jahren und sechs Monaten. Bis 2031 wird es für alle ab Jahrgang 1964 auf 67 Jahre angehoben.

Neue Freigrenzen für Erwerbsminderungsrenten

Positiv haben sich die Regeln für Bezieher einer Erwerbsminderungsrente entwickelt. Die Hinzuverdienstgrenzen wurden deutlich angehoben. Bei voller Erwerbsminderung liegt die Jahresgrenze nun bei etwa 20.700 Euro. Bei teilweise Erwerbsminderung sind es mindestens 41.500 Euro. Dies gibt den Betroffenen mehr finanziellen Spielraum.

Für Altersrentner, die die Regelaltersgrenze erreicht haben, gelten seit 2023 ohnehin keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Ein neues „Aktivrente“-Gesetz erlaubt es ihnen seit 2026 zusätzlich, in einem sozialversicherungspflichtigen Job bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuzuverdienen.

Langfristige Perspektive: Garantien bis 2031

Während die finale Sommererhöhung abgewartet wird, blicken viele auf die langfristige Stabilität des Systems. Die sogenannte „Haltelinie“ garantiert bis 2031 ein Rentenniveau von mindestens 48 Prozent des Durchschnittslohns. Prognosen gehen von weiteren jährlichen Rentenerhöhungen aus, deren Höhe von der Wirtschaftslage abhängen wird.

Für März bedeutet die Realität zunächst den Abzug höherer Krankenkassenbeiträge. Die erwartete deutliche Bruttorentenerhöhung im Sommer soll diesen Effekt jedoch mehr als ausgleichen. Die baldige amtliche Bekanntgabe wird letzte Planungssicherheit für die zweite Jahreshälfte 2026 geben.


(02.03.2026)

