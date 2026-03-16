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Trade Desk Aktie: CEO investiert ( Finanztrends)

16.03.2026, 3190 Zeichen

Der Ad-Tech-Spezialist The Trade Desk sendet derzeit widersprüchliche Signale an den Markt. Während Analysten wegen schwacher Prognosen den Daumen senken, investiert der eigene CEO einen dreistelligen Millionenbetrag in das Unternehmen. Gleichzeitig sorgen frühe Gespräche über eine Werbe-Partnerschaft mit OpenAI für neue strategische Perspektiven.

Millionen-Investment des Gründers

Zwischen dem 2. und 4. März erwarb CEO Jeff Green rund sechs Millionen eigene Aktien im Wert von gut 148 Millionen US-Dollar. Dieser Schritt markiert den ersten nennenswerten Insider-Kauf seit über einem Jahr. Green stellt sich damit offensiv gegen die jüngste Skepsis am Markt. Interessanterweise agierte das Management dabei nicht einheitlich. Fast zeitgleich trennte sich Aufsichtsratsmitglied Kathryn Falberg von Papieren im Wert von 4,6 Millionen Dollar.

Parallel zu den Insider-Transaktionen bestätigte das Unternehmen frühe Gespräche mit OpenAI. Der KI-Entwickler sucht nach Wegen, Werbeanzeigen auf seiner Plattform ChatGPT zu skalieren. Dafür greift das Unternehmen offenbar lieber auf etablierte Partner zurück, als eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Anleger reagierten euphorisch auf diese Aussicht. Die Papiere sprangen am 5. März zeitweise um 18 Prozent nach oben. Dieser Anstieg passierte an einem Handelstag, der ansonsten von geopolitischen Sorgen und breiten Abverkäufen geprägt war.

Analysten bleiben skeptisch

Die Wall Street bewertet die Lage deutlich zurückhaltender. Piper Sandler senkte das Kursziel und verwies auf eine schwache Prognose für das erste Quartal. Die Erwartungen an das operative Ergebnis (EBITDA) wurden dabei um 13 Prozent verfehlt. Wedbush stufte den Titel im Zuge der Zahlen sogar auf "Underperform" ab.

Diese fundamentale Skepsis spiegelt sich auch im Chart wider. Auf Sicht von zwölf Monaten hat der Titel 53,81 Prozent an Wert verloren und schloss am vergangenen Freitag bei 23,94 Euro.

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Um dem Abwärtsdruck entgegenzuwirken, treibt das Management die strategische Neuausrichtung durch konkrete Initiativen voran:

  • Einführung des Ventura-Ökosystems für vernetztes Fernsehen (CTV)
  • Start der Auktionsumgebung OpenAds mit Partnern wie AccuWeather und BuzzFeed
  • Freigabe eines neuen Aktienrückkaufprogramms über 500 Millionen US-Dollar

Die Kombination aus neuen KI-Partnerschaften, Produktstarts und dem massiven Aktienrückkaufprogramm zeigt, dass The Trade Desk aktiv gegen den Abwärtstrend ankämpft. Das Management richtet die unabhängige Plattform neu aus, um auch neben den großen Tech-Konzernen weiterhin Werbebudgets anzuziehen. Der nächste Quartalsbericht am 6. Mai 2026 liefert den nächsten konkreten Datenpunkt zur fundamentalen Entwicklung.

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    Autor: Finanztrends

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