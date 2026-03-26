Streaming-Dienste setzen im März 2026 auf Blockbuster und Serien-Revivals ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
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26.03.2026, 3304 Zeichen
Die großen Streaming-Plattformen liefern sich derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die aufwendigsten Produktionen. Hochkarätige Spielfilme und lang erwartete Serien-Fortsetzungen dominieren die Bildschirme in diesem Frühjahr. Branchenbeobachter sehen eine klare Strategie: Qualität schlägt Quantität.
„Peaky Blinders“-Film stürmt die Charts
Seit dem 20. März dominiert ein Titel die globalen Streaming-Zahlen: „Peaky Blinders – The Immortal Man“. Der Netflix-Film setzt die Saga der Shelby-Familie fort und wird von Kritikern als Meilenstein gefeiert. Die Rückkehr von Oscar-Preisträger Cillian Murphy als Tommy Shelby sorgt für Rekordabrufe.
Regisseur Steven Knight verbindet die düstere Atmosphäre der Originalserie mit filmischer Opulenz. Die Handlung knüpft an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg an und führt die Erzählung in eine psychologisch dunklere Zone. An der Seite von Murphy glänzen Rebecca Ferguson und Barry Keoghan.
Hollywood-Stars erobern die Streaming-Welt
Parallel setzt Amazon Prime Video mit der Serie „Scarpetta“ ein weiteres Schwergewicht. Seit dem 11. März spielen Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis die Hauptrollen in der Adaption der Patricia-Cornwell-Bestseller. Die Serie wechselt geschickt zwischen den späten 1990ern und der Gegenwart.
Ebenfalls im März startete „Young Sherlock“ unter der Regie von Guy Ritchie. Die Serie zeigt einen erst 19-jährigen Ermittler in einer globalen Verschwörung. Diese Ballung an Premium-Content zeigt: Die Anbieter setzen verstärkt auf exklusive Eigenproduktionen mit Star-Power.
Cannes bereitet glamouröse Ehren vor
Während die Wohnzimmer zum Blockbuster-Kino werden, blickt die Filmwelt schon auf den Mai. Das 79. Festival de Cannes wird Berichten zufolge zwei Legenden ehren: Barbra Streisand und Peter Jackson sollen die Goldene Ehrenpalme für ihr Lebenswerk erhalten.
Das Festival von 12. bis 23. Mai gilt als wichtiges gesellschaftliches Ereignis. Experten beobachten, dass die Grenzen zwischen klassischen Filmfestspielen und Streaming weiter verschwimmen. Viele der erwarteten Produktionen haben bereits Vorverträge mit Plattformen wie Apple TV+ oder HBO Max.
Nostalgie-Welle erfasst die Streaming-Landschaft
Der März setzt massiv auf bewährte Marken in neuem Gewand. Bei Disney+ feiern das „Scrubs“-Revival und die zweite Staffel von „Daredevil: Born Again“ große Erfolge. Marvel-Fans haben die Rückkehr des blinden Superhelden seit Monaten herbeigesehnt.
Auch Netflix bedient die Nachfrage nach Fortsetzungen mit neuen Folgen von „ONE PIECE“ und „Virgin River“. Prime Video startete am 9. März die dritte Staffel des Reality-Formats „The 50“. Die Mischung aus Nostalgie und Innovation sorgt für ein diversifiziertes Angebot.
Qualität wird zur neuen Leitwährung
Die Entwicklungen markieren eine Zäsur in der Unterhaltungsindustrie. Branchenanalysten zufolge ist Qualität zur neuen Währung geworden. Zuschauer sind zunehmend bereit, für exzellente Inhalte zu zahlen, während generische Produktionen an Boden verlieren.
Der Erfolg von „The Immortal Man“ oder „Scarpetta“ zeigt: Die Plattformen füllen die Lücke, die durch die Schließung vieler Kinos entstanden ist. Doch das Kino bleibt als Ort des exklusiven Erlebnisses unverzichtbar. Die Synergie zwischen Leinwandpremiere und weltweitem Streaming hat sich als dominantes Geschäftsmodell etabliert.
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Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.
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