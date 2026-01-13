Nachlese: Bundesfinanzierungsagentur holt internationalen IR-Preis nach Österreich (audio cd.at)

13.01.2026, 1598 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8289

Christian Schreckeis ist Abteilungsleiter Emissions- und Portfoliomanagement, Investor Relations & Bundeshaushalt bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Mit seinem Team hat er vor wenigen Tagen einen wichtigen internationalen IR-Award nach Österreich geholt, den Preis als „Bestes Investor Relations Team eines Staates“ von CMDPortal. Ausgezeichnet wurde dabei die Klarheit und Zuverlässigkeit der österreichischen Investoren-Kommunikation im Jahr 2025. Wir sprachen auch noch über die Pionierrolle Österreichs bei den grünen Finanzierungen, das letztes Jahr auf den öffentlichen Sektor ausgeweitete Bundesschatz-Produkt, Trends bei der Investorenbasis und wer die Republik Österreich am Markt kauft bzw. was die OeBFA (neben der monatlich aktualisierten Investoren-Präsentation) im Bereich Investor Relations so alles tut.

https://www.oebfa.at

http://www.audio-cd.at/pir

Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8286

- ATX zu Mittag leicht schwächer

- Kapsch TrafficCom, AT&S und Post gesucht

- Viktoria Gass läutet die Opening Bell für Montag. Die PwC-Partnerin hat, was die Börsepeople-Podcasts betrifft, die Führung nach Downloads in der Jahressicht übernommen. Vgl. http://www.audio-cd.at/people

- Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploid

- Vintage zu EVN und UBM

- Frankfurt: DAX weiter gut gelaunt, Zalando gesucht

- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.01.)

(13.01.2026)

BörseGeschichte Podcast: Peter Brezinschek vor 10 Jahren zum ATX-25er

