Nachlese: Bundesfinanzierungsagentur holt internationalen IR-Preis nach Österreich (audio cd.at)

Nachlese: Bundesfinanzierungsagentur holt internationalen IR-Preis nach Österreich
13.01.2026
Christian Schreckeis ist Abteilungsleiter Emissions- und Portfoliomanagement, Investor Relations & Bundeshaushalt bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Mit seinem Team hat er vor wenigen Tagen einen wichtigen internationalen IR-Award nach Österreich geholt, den Preis als „Bestes Investor Relations Team eines Staates“ von CMDPortal. Ausgezeichnet wurde dabei die Klarheit und Zuverlässigkeit der österreichischen Investoren-Kommunikation im Jahr 2025. Wir sprachen auch noch über die Pionierrolle Österreichs bei den grünen Finanzierungen, das letztes Jahr auf den öffentlichen Sektor ausgeweitete Bundesschatz-Produkt, Trends bei der Investorenbasis und wer die Republik Österreich am Markt kauft bzw. was die OeBFA (neben der monatlich aktualisierten Investoren-Präsentation) im Bereich Investor Relations so alles tut.
