Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Bundesfinanzierungsagentur holt internationalen IR-Preis nach Österreich (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

13.01.2026, 1598 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8289
Christian Schreckeis ist Abteilungsleiter Emissions- und Portfoliomanagement, Investor Relations & Bundeshaushalt bei der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA). Mit seinem Team hat er vor wenigen Tagen einen wichtigen internationalen IR-Award nach Österreich geholt, den Preis als „Bestes Investor Relations Team eines Staates“ von CMDPortal. Ausgezeichnet wurde dabei die Klarheit und Zuverlässigkeit der österreichischen Investoren-Kommunikation im Jahr 2025. Wir sprachen auch noch über die Pionierrolle Österreichs bei den grünen Finanzierungen, das letztes Jahr auf den öffentlichen Sektor ausgeweitete Bundesschatz-Produkt, Trends bei der Investorenbasis und wer die Republik Österreich am Markt kauft bzw. was die OeBFA (neben der monatlich aktualisierten Investoren-Präsentation) im Bereich Investor Relations so alles tut.
https://www.oebfa.at
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8286
- ATX zu Mittag leicht schwächer
- Kapsch TrafficCom, AT&S und Post gesucht
- Viktoria Gass läutet die Opening Bell für Montag. Die PwC-Partnerin hat, was die Börsepeople-Podcasts betrifft, die Führung nach Downloads in der Jahressicht übernommen. Vgl. http://www.audio-cd.at/people
- Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploid
- Vintage zu EVN und UBM
- Frankfurt: DAX weiter gut gelaunt, Zalando gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 13.01.)


(13.01.2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:voestalpine, CA Immo, Andritz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Addiko Bank, Rosgix, SBO, Wienerberger, Rosenbauer, Marinomed Biotech, EVN, Mayr-Melnhof, AT&S, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Frequentis, Palfinger, Agrana, Amag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik, Zumtobel, Wolford, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Merck KGaA.

    Aktien auf dem Radar:voestalpine, CA Immo, Andritz, Austriacard Holdings AG, RHI Magnesita, Addiko Bank, Rosgix, SBO, Wienerberger, Rosenbauer, Marinomed Biotech, EVN, Mayr-Melnhof, AT&S, DO&CO, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, Frequentis, Palfinger, Agrana, Amag, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, SW Umwelttechnik, Zumtobel, Wolford, Österreichische Post, Verbund, GEA Group, Merck KGaA.

