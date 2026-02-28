28.02.2026, 3106 Zeichen

Chinas Energiemarkt steht vor einem historischen Wendepunkt: Erstmals wird die installierte Kapazität von Solarenergie die der Kohle übertreffen. Fujian Yongfu Power Engineering profitiert als Spezialist für Speicher- und Netztechnologien direkt von diesem beispiellosen Infrastrukturausbau. Doch wie behauptet sich das Unternehmen in einem Umfeld, das zunehmend von wettbewerbsorientierter Preisgestaltung geprägt ist?

Die grüne Transformation beschleunigt sich

Chinas Engagement für saubere Energien prägt das Jahr 2026 massiv. Schätzungen gehen davon aus, dass der Markt für erneuerbare Energien in diesem Jahr eine Kapazität von 2.650 Gigawatt erreicht. Bis 2031 soll dieser Wert auf 4.750 Gigawatt steigen – eine jährliche Wachstumsrate von über 12 Prozent.

Besonders Solar- und Windkraft fungieren als Wachstumsmotoren. Nachdem die neu installierte Kapazität im vergangenen Jahr bereits um 22 Prozent auf über 430 Millionen Kilowatt gestiegen ist, zeichnet sich eine Wachstumsbeschleunigung ab. Solar- und Windkraft steuerten zuletzt bereits 22 Prozent zur gesamten Stromerzeugung des Landes bei.

Rekordsummen für die Infrastruktur

Um diese Mengen zu bewältigen, investiert China massiv in die Netzstabilität. Der Netzbetreiber China Southern Power Grid hat für dieses Jahr Sachinvestitionen in Rekordhöhe von 180 Milliarden RMB angekündigt. Der Fokus liegt dabei auf dem Aufbau eines modernen Stromsystems und der Förderung strategischer Zukunftsindustrien.

Dabei rücken neue Energiespeicherlösungen in den Vordergrund, die als wesentlicher Pfeiler der Versorgungssicherheit gelten. Für Unternehmen wie Fujian Yongfu, die auf digitale Energieprodukte und CO2-freie Systeme spezialisiert sind, entstehen durch diese Modernisierungswelle kontinuierliche Auftragschancen.