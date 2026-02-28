Gaming-Branche setzt neuen Fokus auf psychische Gesundheit ( Finanztrends)

28.02.2026, 3903 Zeichen

Videospiel-Communitys werden zunehmend als Räume für psychologische Prävention genutzt. Diese Woche starteten gleich mehrere Initiativen, die einen Paradigmenwechsel markieren: weg von pauschaler Kritik, hin zu aktiver Schutzarbeit innerhalb der Spielwelten.

Ein europäisches Konsortium startete das Projekt „FAIR GAME“. Ziel ist der bessere Schutz von Kindern in Online-Spielen und die Förderung ihres mentalen Wohlbefindens. Geleitet wird die Initiative vom Institut für Neue Bildrichtungstechnologien in Spanien.

Das Projekt erkennt an, dass moderne Games komplexe soziale Räume sind. Gleichzeitig bergen Mechanismen wie manipulative Designs und sozialer Druck Risiken. FAIR GAME will digitale Gesundheitskompetenz stärken und ältere Jugendliche zu Botschaftern ausbilden. Diese sollen jüngere Spieler in Peer-to-Peer-Sitzungen unterstützen.

Moderatoren als mentale Ersthelfer

Gaming-Moderatoren werden zu wichtigen Ansprechpartnern in psychischen Krisen. Eine Evaluierung der University of Pittsburgh zeigt den Erfolg des Programms „Team: Changing Minds“. Es schult Moderatoren und E-Sport-Betreuer im Umgang mit emotionalen Notlagen Jugendlicher.

Die Ergebnisse sind deutlich: Nach dem Training stieg das Vertrauen der Moderatoren, über mentale Gesundheit zu sprechen, von 61 auf 87 Prozent. Die Fähigkeit, Warnsignale zu erkennen, verbesserte sich von 73 auf 95 Prozent. Experten sehen darin eine Chance, Wartezeiten auf professionelle Hilfe zu verkürzen.

Studie entschlüsselt den Teufelskreis

Warum entwickeln Jugendliche überhaupt problematisches Spielverhalten? Eine neue Langzeitstudie im Journal of Medical Internet Research liefert Antworten. Sie analysierte Daten von 1173 Gamern über zwölf Monate.