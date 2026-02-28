SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

TJX Aktie: Überzeugendes Rekordhoch ( Finanztrends)

28.02.2026, 3054 Zeichen

Der US-Einzelhändler TJX Companies hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem starken Schlussquartal beendet. Während weite Teile des Einzelhandels mit einer wechselhaften Konsumlaune kämpften, übertraf der Konzern die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich. Die Kombination aus solidem Wachstum und einer großzügigen Kapitalrückgabe an die Aktionäre sorgt für neuen Schwung an der Börse.

Erwartungen deutlich übertroffen

Im vierten Quartal kletterte der Nettoumsatz auf 17,74 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders im Fokus stand der flächenbereinigte Umsatz, der um fünf Prozent zulegte. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit einem Plus von 3,7 Prozent gerechnet. Dieser Erfolg basiert auf einer breiten Dynamik über alle Geschäftsbereiche hinweg, wobei insbesondere die internationalen Divisionen und die HomeGoods-Sparte überzeugten.

Verantwortlich für diese Entwicklung ist das Geschäftsmodell des Off-Price-Einzelhändlers, das in einem preisbewussten Marktumfeld offenbar genau den Nerv der Konsumenten trifft. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,43 US-Dollar ebenfalls über den Prognosen der Experten.

Höhere Dividenden und Aktienrückkäufe

Angesichts der robusten Verfassung des Unternehmens kündigte das Management eine deutliche Steigerung der Dividende an. Die Quartalsausschüttung soll um 13 Prozent auf 0,48 US-Dollar pro Aktie steigen, was einer jährlichen Zahlung von 1,92 US-Dollar entspricht.

Zusätzlich untermauert TJX seine Zuversicht durch ein neues Aktienrückkaufprogramm. Im kommenden Geschäftsjahr 2027 plant der Konzern, eigene Anteile im Wert von 2,5 Milliarden bis 2,75 Milliarden US-Dollar zurückzuerwerben. Solche Maßnahmen signalisieren dem Markt meist eine starke Cashflow-Generierung und das Vertrauen der Führungsebene in die eigene Bewertung.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TJX?

Ausblick auf das neue Geschäftsjahr

Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 prognostiziert TJX einen Gewinn je Aktie in der Spanne von 4,93 bis 5,02 US-Dollar. Beim flächenbereinigten Umsatzwachstum gibt sich das Unternehmen mit einer Schätzung von zwei bis drei Prozent etwas konservativer als im jüngsten Quartalsbericht.

Die Aktie reagierte auf die Nachrichten mit einem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 136,76 Euro. Damit setzt das Papier seinen positiven Trend fort und verzeichnete allein in den letzten 30 Tagen ein Kursplus von rund 10,5 Prozent. Die nächsten wichtigen Impulse werden mit den Zahlen zum ersten Quartal 2027 erwartet, für die das Management einen Gewinn je Aktie zwischen 0,97 und 0,99 US-Dollar in Aussicht stellt.

Anzeige

TJX-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TJX-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

Die neusten TJX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TJX-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TJX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(28.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

    Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

    Books josefchladek.com

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha



    Autor: Finanztrends

    28.02.2026, 3054 Zeichen

    Der US-Einzelhändler TJX Companies hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem starken Schlussquartal beendet. Während weite Teile des Einzelhandels mit einer wechselhaften Konsumlaune kämpften, übertraf der Konzern die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich. Die Kombination aus solidem Wachstum und einer großzügigen Kapitalrückgabe an die Aktionäre sorgt für neuen Schwung an der Börse.

    Erwartungen deutlich übertroffen

    Im vierten Quartal kletterte der Nettoumsatz auf 17,74 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders im Fokus stand der flächenbereinigte Umsatz, der um fünf Prozent zulegte. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit einem Plus von 3,7 Prozent gerechnet. Dieser Erfolg basiert auf einer breiten Dynamik über alle Geschäftsbereiche hinweg, wobei insbesondere die internationalen Divisionen und die HomeGoods-Sparte überzeugten.

    Verantwortlich für diese Entwicklung ist das Geschäftsmodell des Off-Price-Einzelhändlers, das in einem preisbewussten Marktumfeld offenbar genau den Nerv der Konsumenten trifft. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,43 US-Dollar ebenfalls über den Prognosen der Experten.

    Höhere Dividenden und Aktienrückkäufe

    Angesichts der robusten Verfassung des Unternehmens kündigte das Management eine deutliche Steigerung der Dividende an. Die Quartalsausschüttung soll um 13 Prozent auf 0,48 US-Dollar pro Aktie steigen, was einer jährlichen Zahlung von 1,92 US-Dollar entspricht.

    Zusätzlich untermauert TJX seine Zuversicht durch ein neues Aktienrückkaufprogramm. Im kommenden Geschäftsjahr 2027 plant der Konzern, eigene Anteile im Wert von 2,5 Milliarden bis 2,75 Milliarden US-Dollar zurückzuerwerben. Solche Maßnahmen signalisieren dem Markt meist eine starke Cashflow-Generierung und das Vertrauen der Führungsebene in die eigene Bewertung.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TJX?

    Ausblick auf das neue Geschäftsjahr

    Für das gesamte Geschäftsjahr 2027 prognostiziert TJX einen Gewinn je Aktie in der Spanne von 4,93 bis 5,02 US-Dollar. Beim flächenbereinigten Umsatzwachstum gibt sich das Unternehmen mit einer Schätzung von zwei bis drei Prozent etwas konservativer als im jüngsten Quartalsbericht.

    Die Aktie reagierte auf die Nachrichten mit einem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 136,76 Euro. Damit setzt das Papier seinen positiven Trend fort und verzeichnete allein in den letzten 30 Tagen ein Kursplus von rund 10,5 Prozent. Die nächsten wichtigen Impulse werden mit den Zahlen zum ersten Quartal 2027 erwartet, für die das Management einen Gewinn je Aktie zwischen 0,97 und 0,99 US-Dollar in Aussicht stellt.

    Anzeige

    TJX-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TJX-Analyse vom 28. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten TJX-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TJX-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    TJX: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (28.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    BNP Paribas
    BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...

    » Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...

    » Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...

    » Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...

    » DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)

    » Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...

    » PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)

    » Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...

    » JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)

    » DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztrends)
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
    Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)
    TNT Express und Deutsche Post vs. United Parcel Service und PostNL – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Post
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

      Philipp Vorndran ist Partner bei Flossbach von.Storch und einer der bekanntesten Kapitalmarktstrategen der DACH-Region. Wir starten bei Julius Baer, sprechen über das Management des weltgrössten De...

      Books josefchladek.com

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de