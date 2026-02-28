TJX Aktie: Überzeugendes Rekordhoch ( Finanztrends)

28.02.2026, 3054 Zeichen

Der US-Einzelhändler TJX Companies hat das Geschäftsjahr 2026 mit einem starken Schlussquartal beendet. Während weite Teile des Einzelhandels mit einer wechselhaften Konsumlaune kämpften, übertraf der Konzern die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich. Die Kombination aus solidem Wachstum und einer großzügigen Kapitalrückgabe an die Aktionäre sorgt für neuen Schwung an der Börse.

Erwartungen deutlich übertroffen

Im vierten Quartal kletterte der Nettoumsatz auf 17,74 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von rund neun Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders im Fokus stand der flächenbereinigte Umsatz, der um fünf Prozent zulegte. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit einem Plus von 3,7 Prozent gerechnet. Dieser Erfolg basiert auf einer breiten Dynamik über alle Geschäftsbereiche hinweg, wobei insbesondere die internationalen Divisionen und die HomeGoods-Sparte überzeugten.

Verantwortlich für diese Entwicklung ist das Geschäftsmodell des Off-Price-Einzelhändlers, das in einem preisbewussten Marktumfeld offenbar genau den Nerv der Konsumenten trifft. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,43 US-Dollar ebenfalls über den Prognosen der Experten.

Höhere Dividenden und Aktienrückkäufe

Angesichts der robusten Verfassung des Unternehmens kündigte das Management eine deutliche Steigerung der Dividende an. Die Quartalsausschüttung soll um 13 Prozent auf 0,48 US-Dollar pro Aktie steigen, was einer jährlichen Zahlung von 1,92 US-Dollar entspricht.

Zusätzlich untermauert TJX seine Zuversicht durch ein neues Aktienrückkaufprogramm. Im kommenden Geschäftsjahr 2027 plant der Konzern, eigene Anteile im Wert von 2,5 Milliarden bis 2,75 Milliarden US-Dollar zurückzuerwerben. Solche Maßnahmen signalisieren dem Markt meist eine starke Cashflow-Generierung und das Vertrauen der Führungsebene in die eigene Bewertung.