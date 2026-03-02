SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)

02.03.2026, 1894 Zeichen

Während die europäischen Börsen verhalten in die neue Handelswoche starteten, setzte der Biokraftstoffhersteller Verbio ein Ausrufezeichen. Die Aktie legte deutlich zu und baute damit die starke Performance der vergangenen Tage weiter aus. Was steckt hinter der anhaltenden Stärke?

Gegenbewegung zum Gesamtmarkt

Am Montag stieg die Verbio-Aktie im Tagesverlauf um über 7,5 Prozent auf 28,24 Euro. Besonders bemerkenswert: Diese Entwicklung erfolgte in einem Umfeld, in dem die großen europäischen Indizes zunächst mit Verlusten in den Handel gestartet waren. Bereits am Freitag hatte das Papier zu den stärksten Werten im SDAX gezählt – ein Momentum, das sich nun fortsetzte.

Die jüngste Kursentwicklung fügt sich in ein größeres Bild ein: Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 11 Prozent zu Buche. Noch deutlicher wird die Entwicklung im Dreimonatschart: Hier haben Anleger Gewinne von knapp 47,5 Prozent verzeichnet.

Kontinuierliche Aufwärtsbewegung

Mit dem aktuellen Kursstand von 27,68 Euro liegt die Aktie nahe ihrem frischen 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich mittlerweile auf etwa 1,80 Milliarden Euro. Der deutliche Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von über 70 Prozent unterstreicht die Dynamik der vergangenen Monate.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Verbio?

Ob die positive Tendenz anhält, dürfte davon abhängen, inwieweit das Unternehmen die Erwartungen der Anleger in den kommenden Quartalsberichten bestätigen kann.

Anzeige

Verbio-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Verbio-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

Die neusten Verbio-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Verbio-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Verbio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(02.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

» Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

» Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

» PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...

» Mit ATX-Prost: 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschicht...

» Ozempic-Studie: Langzeiteinnahme erhöht Risiko für Osteoporose und Gicht...

» Iran-Eskalation drückt ATX zum März-Auftakt – BAWAG-Schlussauktion mit m...

» Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, ...

» Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)
Raiffeisen-Experten ordnen gegenwärtige Nahost-Situation für Märkte und Branchen ein
Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Volkswagen Vz.
    Star der Stunde: Zumtobel 1.93%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.14%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(8), Kontron(5), OMV(3)
    Star der Stunde: Verbund 1.35%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -2.27%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(3), Verbund(1), Porr(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Verbund 1.49%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(1), OMV(1)
    Star der Stunde: Erste Group 1.46%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.86%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(7), Frequentis(3), DO&CO(1), FACC(1)
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

    Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

    Books josefchladek.com

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Henrik Spohler
    Flatlands
    2023
    Hartmann Projects

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM



    Autor: Finanztrends

    02.03.2026, 1894 Zeichen

    Während die europäischen Börsen verhalten in die neue Handelswoche starteten, setzte der Biokraftstoffhersteller Verbio ein Ausrufezeichen. Die Aktie legte deutlich zu und baute damit die starke Performance der vergangenen Tage weiter aus. Was steckt hinter der anhaltenden Stärke?

    Gegenbewegung zum Gesamtmarkt

    Am Montag stieg die Verbio-Aktie im Tagesverlauf um über 7,5 Prozent auf 28,24 Euro. Besonders bemerkenswert: Diese Entwicklung erfolgte in einem Umfeld, in dem die großen europäischen Indizes zunächst mit Verlusten in den Handel gestartet waren. Bereits am Freitag hatte das Papier zu den stärksten Werten im SDAX gezählt – ein Momentum, das sich nun fortsetzte.

    Die jüngste Kursentwicklung fügt sich in ein größeres Bild ein: Auf Wochensicht steht ein Plus von rund 11 Prozent zu Buche. Noch deutlicher wird die Entwicklung im Dreimonatschart: Hier haben Anleger Gewinne von knapp 47,5 Prozent verzeichnet.

    Kontinuierliche Aufwärtsbewegung

    Mit dem aktuellen Kursstand von 27,68 Euro liegt die Aktie nahe ihrem frischen 52-Wochen-Hoch. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich mittlerweile auf etwa 1,80 Milliarden Euro. Der deutliche Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von über 70 Prozent unterstreicht die Dynamik der vergangenen Monate.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Verbio?

    Ob die positive Tendenz anhält, dürfte davon abhängen, inwieweit das Unternehmen die Erwartungen der Anleger in den kommenden Quartalsberichten bestätigen kann.

    Anzeige

    Verbio-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Verbio-Analyse vom 2. März liefert die Antwort:

    Die neusten Verbio-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Verbio-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Verbio: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (02.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    EY
    Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » Österreich Depots: Gewinnmitnahme Verbund und warum mir die aktuelle Pha...

    » Börsegeschichte 2.3.: Werner Lanthaler, Palfinger (Börse Geschichte) (Bö...

    » Nachlese: Martin Seiter Oberbank TFC, Frage an die Wiener Börse, Egon Th...

    » PIR-News: Zahlen vom Flughafen Wien, Markt-Einschätzungen von Raiffeisen...

    » Mit ATX-Prost: 1. Bestellmöglichkeit für das Buch zur jüngeren Geschicht...

    » Ozempic-Studie: Langzeiteinnahme erhöht Risiko für Osteoporose und Gicht...

    » Iran-Eskalation drückt ATX zum März-Auftakt – BAWAG-Schlussauktion mit m...

    » Wiener Börse Party #1105: Iran bringt schwachen März-Start auch im ATX, ...

    » Verbio Aktie: Starker Wochenbeginn ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)
    Heidelberg Materials Aktie: Rekordgewinn verpufft ( Finanztrends)
    KfW verbilligt Kredite für klimafreundlichen Neubau ( Finanztrends)
    Raiffeisen-Experten ordnen gegenwärtige Nahost-Situation für Märkte und Branchen ein
    Nahrungsergänzungsmittel: Rückrufe offenbaren gefährliche Mängel ( Finanztrends)
    Apple Aktie: Produktwoche startet ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Volkswagen Vz.
      Star der Stunde: Zumtobel 1.93%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.14%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Zumtobel(8), Kontron(5), OMV(3)
      Star der Stunde: Verbund 1.35%, Rutsch der Stunde: Wienerberger -2.27%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(3), Verbund(1), Porr(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Verbund 1.49%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -1.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(1), OMV(1)
      Star der Stunde: Erste Group 1.46%, Rutsch der Stunde: RHI Magnesita -3.86%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Kontron(7), Frequentis(3), DO&CO(1), FACC(1)
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

      Daniel Hahn ist Key-Account-Manager bei wikifolio. Wir sprechen zunächst über zwei spannende Stationen davor: Studytube (Amsterdam), die Schatzkammer und dann über ein wichtiges Prost Ende 2024 zum...

      Books josefchladek.com

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de