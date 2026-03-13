MAN sichert Standort Salzgitter mit 160-Millionen-Investition ( Finanztrends)

13.03.2026, 4024 Zeichen

MAN Truck & Bus beendet den monatelangen Arbeitskampf und sichert seinen Industriestandort in Niedersachsen. Mit einem 160-Millionen-Euro-Paket modernisiert der Lkw-Hersteller sein Servicenetz und qualifiziert seine Belegschaft für die Elektromobilität. Kern des Deals ist ein Zukunftstarifvertrag, der den 2.161 Mitarbeitern in Salzgitter den Arbeitsplatz bis mindestens 2035 garantiert.

Durchbruch nach monatelangem Streit

Die Ankündigung vom gestrigen Donnerstag markiert das Ende einer Phase der Ungewissheit. Noch im November 2025 hatte der Konzern einen drastischen Sparkurs verkündet: 2.300 Stellen sollten in Deutschland wegfallen, 600 davon allein am Standort Salzgitter. Die Gewerkschaft IG Metall warnte damals vor einem „schleichenden Abbau“ und einer Reduzierung der Belegschaft auf unter 852 Personen bis 2032.

Anzeige

Der Erfolg bei MAN zeigt, wie entscheidend eine starke Interessenvertretung bei Verhandlungen über Beschäftigungssicherung ist. Wie Sie als Betriebsrat bei solchen Vereinbarungen das Maximum für Ihre Kollegen herausholen, erfahren Sie in diesem kostenlosen Ratgeber mit Mustervorlagen. Muster-Vereinbarungen und Checklisten – jetzt gratis sichern

Der Wendepunkt kam im Februar 2026. Nach intensiven Verhandlungen einigten sich Management und Arbeitnehmervertreter auf einen standortspezifischen Tarifvertrag. Dieser sieht einen umfassenden Kündigungsschutz bis Ende 2035 vor, der bei guter Auslastung sogar bis 2040 verlängert werden kann. Zusätzlich sagte MAN 59 Millionen Euro für die Modernisierung der Produktionsanlagen in Salzgitter zu.

Vom Motorenwerk zum E-Mobilitäts-Hub

Mit den zugesicherten Arbeitsplätzen kann sich der Standort nun voll auf seine strategische Neuausrichtung konzentrieren. Salzgitter wandelt sich vom traditionellen Hersteller von Verbrenner-Komponenten wie Achsen und Kurbelwellen zum zentralen Logistik- und Kompetenzzentrum für Elektromobilität.

Das Herzstück dieser Transformation ist das globale Logistikzentrum, das bereits Mitte 2025 den Betrieb aufnahm. Auf 230.000 Quadratmetern lagern über 200.000 verschiedene Teile. Die Anlage wurde speziell für Hochvolt-Technologie nachgerüstet und ist nun für die weltweite Distribution schwerer Nutzfahrzeug-Batterien und E-Komponenten verantwortlich. Damit ist Salzgitter ein neuralgischer Punkt in MANs Lieferkette für E-Lkw und E-Busse.

Qualifizierungsoffensive für die Elektro-Ära

Das 160-Millionen-Investitionspaket fließt nicht nur in Hardware. Ein wesentlicher Teil ist für die umfassende Qualifizierung der Belegschaft vorgesehen. Angesichts des technologischen Wandels müssen Mitarbeiter für Wartung, Reparatur und Logistik elektrischer Nutzfahrzeuge geschult werden.

Parallel dazu baut MAN sein Servicenetz in Deutschland aus. Nationwide Standorte erhalten dedizierte Ladeinfrastruktur für Lastwagen. Zudem verlängert der Hersteller die Garantie für mehrere Lkw-Modelle auf bis zu vier Jahre oder 480.000 Kilometer – ein klares Vertrauenssignal in die eigene Zuverlässigkeit.

Anzeige

Große Umstrukturierungen erfordern oft harte Verhandlungen über den Interessenausgleich, um die Belegschaft bestmöglich zu schützen. Dieser Leitfaden bietet Betriebsräten wertvolle Strategien und ein Muster-Punkteschema für faire Sozialpläne bei betrieblichen Veränderungen. Bewährte Strategien für Interessenausgleich und Nachteilsausgleich – jetzt gratis

Blaupause für die gesamte Branche?

Die Einigung in Salzgitter könnte Signalwirkung für die gesamte europäische Nutzfahrzeugindustrie haben. Sie zeigt, wie traditionelle Industriestandorte durch Investitionen und sozialpartnerschaftliche Lösungen für das Elektrozeitalter fit gemacht werden können.

Ein neu eingerichteter gemeinsamer Lenkungsausschuss gibt den Arbeitnehmervertretern zudem ein Mitspracherecht bei der weiteren Transformation. Damit hat MAN nicht nur einen sozialen Konflikt beigelegt, sondern auch die Zukunft eines zentralen Standorts gesichert. In einer phase, in der die gesamte Branche unter hohem Investitionsdruck steht, ist das ein bemerkenswerter Erfolg.

(13.03.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner VBV

Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...