SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

MAN sichert Standort Salzgitter mit 160-Millionen-Investition ( Finanztrends)

13.03.2026, 4024 Zeichen

MAN Truck & Bus beendet den monatelangen Arbeitskampf und sichert seinen Industriestandort in Niedersachsen. Mit einem 160-Millionen-Euro-Paket modernisiert der Lkw-Hersteller sein Servicenetz und qualifiziert seine Belegschaft für die Elektromobilität. Kern des Deals ist ein Zukunftstarifvertrag, der den 2.161 Mitarbeitern in Salzgitter den Arbeitsplatz bis mindestens 2035 garantiert.

Durchbruch nach monatelangem Streit

Die Ankündigung vom gestrigen Donnerstag markiert das Ende einer Phase der Ungewissheit. Noch im November 2025 hatte der Konzern einen drastischen Sparkurs verkündet: 2.300 Stellen sollten in Deutschland wegfallen, 600 davon allein am Standort Salzgitter. Die Gewerkschaft IG Metall warnte damals vor einem „schleichenden Abbau“ und einer Reduzierung der Belegschaft auf unter 852 Personen bis 2032.

Anzeige

Der Erfolg bei MAN zeigt, wie entscheidend eine starke Interessenvertretung bei Verhandlungen über Beschäftigungssicherung ist. Wie Sie als Betriebsrat bei solchen Vereinbarungen das Maximum für Ihre Kollegen herausholen, erfahren Sie in diesem kostenlosen Ratgeber mit Mustervorlagen. Muster-Vereinbarungen und Checklisten – jetzt gratis sichern

Der Wendepunkt kam im Februar 2026. Nach intensiven Verhandlungen einigten sich Management und Arbeitnehmervertreter auf einen standortspezifischen Tarifvertrag. Dieser sieht einen umfassenden Kündigungsschutz bis Ende 2035 vor, der bei guter Auslastung sogar bis 2040 verlängert werden kann. Zusätzlich sagte MAN 59 Millionen Euro für die Modernisierung der Produktionsanlagen in Salzgitter zu.

Vom Motorenwerk zum E-Mobilitäts-Hub

Mit den zugesicherten Arbeitsplätzen kann sich der Standort nun voll auf seine strategische Neuausrichtung konzentrieren. Salzgitter wandelt sich vom traditionellen Hersteller von Verbrenner-Komponenten wie Achsen und Kurbelwellen zum zentralen Logistik- und Kompetenzzentrum für Elektromobilität.

Das Herzstück dieser Transformation ist das globale Logistikzentrum, das bereits Mitte 2025 den Betrieb aufnahm. Auf 230.000 Quadratmetern lagern über 200.000 verschiedene Teile. Die Anlage wurde speziell für Hochvolt-Technologie nachgerüstet und ist nun für die weltweite Distribution schwerer Nutzfahrzeug-Batterien und E-Komponenten verantwortlich. Damit ist Salzgitter ein neuralgischer Punkt in MANs Lieferkette für E-Lkw und E-Busse.

Qualifizierungsoffensive für die Elektro-Ära

Das 160-Millionen-Investitionspaket fließt nicht nur in Hardware. Ein wesentlicher Teil ist für die umfassende Qualifizierung der Belegschaft vorgesehen. Angesichts des technologischen Wandels müssen Mitarbeiter für Wartung, Reparatur und Logistik elektrischer Nutzfahrzeuge geschult werden.

Parallel dazu baut MAN sein Servicenetz in Deutschland aus. Nationwide Standorte erhalten dedizierte Ladeinfrastruktur für Lastwagen. Zudem verlängert der Hersteller die Garantie für mehrere Lkw-Modelle auf bis zu vier Jahre oder 480.000 Kilometer – ein klares Vertrauenssignal in die eigene Zuverlässigkeit.

Anzeige

Große Umstrukturierungen erfordern oft harte Verhandlungen über den Interessenausgleich, um die Belegschaft bestmöglich zu schützen. Dieser Leitfaden bietet Betriebsräten wertvolle Strategien und ein Muster-Punkteschema für faire Sozialpläne bei betrieblichen Veränderungen. Bewährte Strategien für Interessenausgleich und Nachteilsausgleich – jetzt gratis

Blaupause für die gesamte Branche?

Die Einigung in Salzgitter könnte Signalwirkung für die gesamte europäische Nutzfahrzeugindustrie haben. Sie zeigt, wie traditionelle Industriestandorte durch Investitionen und sozialpartnerschaftliche Lösungen für das Elektrozeitalter fit gemacht werden können.

Ein neu eingerichteter gemeinsamer Lenkungsausschuss gibt den Arbeitnehmervertretern zudem ein Mitspracherecht bei der weiteren Transformation. Damit hat MAN nicht nur einen sozialen Konflikt beigelegt, sondern auch die Zukunft eines zentralen Standorts gesichert. In einer phase, in der die gesamte Branche unter hohem Investitionsdruck steht, ist das ein bemerkenswerter Erfolg.


(13.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

Random Partner

VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

» Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

» PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

» Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

» Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

» Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

» Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

» Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
    Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
    Smeilinho zu Uniqa
    Smeilinho zu Strabag
    Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
    Featured Partner Video

    177. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan



    Autor: Finanztrends

    13.03.2026, 4024 Zeichen

    MAN Truck & Bus beendet den monatelangen Arbeitskampf und sichert seinen Industriestandort in Niedersachsen. Mit einem 160-Millionen-Euro-Paket modernisiert der Lkw-Hersteller sein Servicenetz und qualifiziert seine Belegschaft für die Elektromobilität. Kern des Deals ist ein Zukunftstarifvertrag, der den 2.161 Mitarbeitern in Salzgitter den Arbeitsplatz bis mindestens 2035 garantiert.

    Durchbruch nach monatelangem Streit

    Die Ankündigung vom gestrigen Donnerstag markiert das Ende einer Phase der Ungewissheit. Noch im November 2025 hatte der Konzern einen drastischen Sparkurs verkündet: 2.300 Stellen sollten in Deutschland wegfallen, 600 davon allein am Standort Salzgitter. Die Gewerkschaft IG Metall warnte damals vor einem „schleichenden Abbau“ und einer Reduzierung der Belegschaft auf unter 852 Personen bis 2032.

    Anzeige

    Der Erfolg bei MAN zeigt, wie entscheidend eine starke Interessenvertretung bei Verhandlungen über Beschäftigungssicherung ist. Wie Sie als Betriebsrat bei solchen Vereinbarungen das Maximum für Ihre Kollegen herausholen, erfahren Sie in diesem kostenlosen Ratgeber mit Mustervorlagen. Muster-Vereinbarungen und Checklisten – jetzt gratis sichern

    Der Wendepunkt kam im Februar 2026. Nach intensiven Verhandlungen einigten sich Management und Arbeitnehmervertreter auf einen standortspezifischen Tarifvertrag. Dieser sieht einen umfassenden Kündigungsschutz bis Ende 2035 vor, der bei guter Auslastung sogar bis 2040 verlängert werden kann. Zusätzlich sagte MAN 59 Millionen Euro für die Modernisierung der Produktionsanlagen in Salzgitter zu.

    Vom Motorenwerk zum E-Mobilitäts-Hub

    Mit den zugesicherten Arbeitsplätzen kann sich der Standort nun voll auf seine strategische Neuausrichtung konzentrieren. Salzgitter wandelt sich vom traditionellen Hersteller von Verbrenner-Komponenten wie Achsen und Kurbelwellen zum zentralen Logistik- und Kompetenzzentrum für Elektromobilität.

    Das Herzstück dieser Transformation ist das globale Logistikzentrum, das bereits Mitte 2025 den Betrieb aufnahm. Auf 230.000 Quadratmetern lagern über 200.000 verschiedene Teile. Die Anlage wurde speziell für Hochvolt-Technologie nachgerüstet und ist nun für die weltweite Distribution schwerer Nutzfahrzeug-Batterien und E-Komponenten verantwortlich. Damit ist Salzgitter ein neuralgischer Punkt in MANs Lieferkette für E-Lkw und E-Busse.

    Qualifizierungsoffensive für die Elektro-Ära

    Das 160-Millionen-Investitionspaket fließt nicht nur in Hardware. Ein wesentlicher Teil ist für die umfassende Qualifizierung der Belegschaft vorgesehen. Angesichts des technologischen Wandels müssen Mitarbeiter für Wartung, Reparatur und Logistik elektrischer Nutzfahrzeuge geschult werden.

    Parallel dazu baut MAN sein Servicenetz in Deutschland aus. Nationwide Standorte erhalten dedizierte Ladeinfrastruktur für Lastwagen. Zudem verlängert der Hersteller die Garantie für mehrere Lkw-Modelle auf bis zu vier Jahre oder 480.000 Kilometer – ein klares Vertrauenssignal in die eigene Zuverlässigkeit.

    Anzeige

    Große Umstrukturierungen erfordern oft harte Verhandlungen über den Interessenausgleich, um die Belegschaft bestmöglich zu schützen. Dieser Leitfaden bietet Betriebsräten wertvolle Strategien und ein Muster-Punkteschema für faire Sozialpläne bei betrieblichen Veränderungen. Bewährte Strategien für Interessenausgleich und Nachteilsausgleich – jetzt gratis

    Blaupause für die gesamte Branche?

    Die Einigung in Salzgitter könnte Signalwirkung für die gesamte europäische Nutzfahrzeugindustrie haben. Sie zeigt, wie traditionelle Industriestandorte durch Investitionen und sozialpartnerschaftliche Lösungen für das Elektrozeitalter fit gemacht werden können.

    Ein neu eingerichteter gemeinsamer Lenkungsausschuss gibt den Arbeitnehmervertretern zudem ein Mitspracherecht bei der weiteren Transformation. Damit hat MAN nicht nur einen sozialen Konflikt beigelegt, sondern auch die Zukunft eines zentralen Standorts gesichert. In einer phase, in der die gesamte Branche unter hohem Investitionsdruck steht, ist das ein bemerkenswerter Erfolg.


    (13.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Aktientags morgen und Alles ist jetzt Anders




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Porr, CPI Europe AG, EuroTeleSites AG, Agrana, Telekom Austria, Palfinger, Kapsch TrafficCom, DO&CO, Erste Group, FACC, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Linz Textil Holding, Polytec Group, Rosenbauer, Semperit, Verbund, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, voestalpine, Addiko Bank, Amag, CA Immo, Flughafen Wien, Österreichische Post, Deutsche Bank, Zalando, Brenntag, Fresenius Medical Care.

    Random Partner

    VBV
    Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse Party #1114: ATX schwächer, das komplette Programm des Akti...

    » Nachlese: Johanna Hager Deadline (audio cd.at)

    » PIR-News: Zahlen von Uniqa, News zu Strabag (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)

    » Semperit als Tagesgewinner vor dem großen Aktientag in Wien (Podcast)

    » Beiersdorf Aktie: Großaktionär greift zu ( Finanztrends)

    » Li-FT Power Aktie: Strategischer Ausbau ( Finanztrends)

    » Grounded Lithium Aktie: Doppelstrategie ( Finanztrends)

    » Mittelstand vor historischer Nachfolge-Welle: Jede zweite Firma könnte s...

    » Digitale Stressbewältigung erreicht medizinischen Mainstream ( Finanztre...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    iShares MSCI World ETF: Wandel naht ( Finanztrends)
    Uniqa hebt Dividende um 20 Prozent an
    ABO Energy Aktie: Überraschender Rauswurf ( Finanztrends)
    Ubtech Robotics Aktie: Kontrolle übernommen ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Gehaltsplus trotz Gewinnrückgang ( Finanztrends)
    Hapag-Lloyd Aktie: Angriff in Hormus ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(3), Porr(1), OMV(1), Strabag(1), AT&S(1), Uniqa(1)
      Star der Stunde: Uniqa 0.8%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Fabasoft(5), OMV(1), Strabag(1), Andritz(1), Wienerberger(1), Palfinger(1), voestalpine(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 1.68%, Rutsch der Stunde: Verbund -0.23%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Strabag(2), Zumtobel(2), Wienerberger(2), SBO(1), FACC(1)
      Smeilinho zu Uniqa
      Smeilinho zu Strabag
      Star der Stunde: AT&S 1.66%, Rutsch der Stunde: Bajaj Mobility AG -1.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Mayr-Melnhof(1), Wienerberger(1)
      Featured Partner Video

      177. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Otto Neurath & Gerd Arntz
      Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
      1930
      Bibliographisches Institut AG

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de