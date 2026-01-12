» Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic

12.01.2026, 1918 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8285/

Marija Marjanovic ist Immobilienexpertin und Wiener Buchwurm, wir sprechen über Branchenradar, Aferdita Bogdanovic, die KPMG und dann eine Banken-Journey mit Kommunalkredit, Bank Burgenland und Wiener Privatbank, Marija hat dabei so ziemlich alle Facetten der Immobilienwirtschaft in Managementfunktionen ausgeübt und war zuletzt Head for Real Estate bei der Wiener Privatbank. 2022 wählte sie dann die Selbstständigkeit mit MM Immobilien im Mittelpunkt, dazu kam eine Tätigkeit bei Colourfish aus dem Wlaschek-Umfeld. Wir reden über sehr grosse Immobiliendeals, geben einen Status-Quo zum Wiener Immobilienmarkt und haben auch noch die Punkte Into-it-Sein und Buchwurm-Sein auf der Agenda.



https://www.mm-mittelpunkt.com

https://colourfish.at/

https://www.instagram.com/wiener_buchwurm/?hl=de

Börsepeople Aferdita Bogdanovic: https://audio-cd.at/page/podcast/8259/

https://www.josefchladek.com



Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Aus „Hansi currently not investing“ wird jetzt offiziell

„Hans(wo)men Group Seeking Exceptional Startups and Profitable Investment Cases" pitch@hansmengroup.com

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

12.01.2026

